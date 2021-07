Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'den AB'ye mesaj verdi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Polis Genel Müdürlüğü Araç ve Malzeme Hibe Töreni'nde yaptığı konuşmada, her biri Türkiye-KKTC kardeşliğinin nişaneleri olarak ilerleyen iş birliği projelerini incelemek ve Kıbrıs Türk halkıyla hasret gidermek için dün itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunduklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner ve bakanlarla görüşme ve istişareler gerçekleştirdiklerini belirten Oktay, bunun yanı sıra yapımını destekledikleri Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile KKTC'nin tüm bölgelerinde devam eden kara yolu çalışmalarını yerinde incelediklerini bildirdi.



Bafra ve Yenierenköy'de ziyaret ettikleri KKTC'li vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve bunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Oktay, Maraş bölgesinde restorasyon çalışmaları yeni tamamlanan Bilal Ağa Mescidi'ni ziyaret ettiklerini ve çevrede incelemelerde bulunduklarını anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl kasım ayındaki ziyareti sırasında KKTC makamlarınca talep edilen araç ve teçhizatın, KKTC Polis Teşkilatına teslimini gerçekleştirmek üzere ülkeye geldiklerini aktaran Oktay, Kıbrıs Türk halkının hayatını güven ve refah içinde sürdürmesinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu kaydetti.



"KKTC POLİS TEŞKİLATININ EN İYİ ŞARTLARA KAVUŞMASI İÇİN HİÇBİR GAYRETTEN KAÇINMAYIZ"



Oktay, geçen hafta 57. kuruluş yıl dönümünü kutlayan KKTC Polis Teşkilatının donanım ve yetenek bakımından en iyi şartlara kavuşması için hiçbir gayretten kaçınmayacaklarını belirterek şöyle konuştu:



"Genel müdürümüzle ve ilgili arkadaşlarımızla da biraz önce tüm detaylarını, yine ihtiyaçları görüştük, değerlendirdik. Sadece bununla kalmayacak, yetinmeyeceğiz, bunun devamı da gelecek inşallah. Bu vesileyle cefakar Polis Teşkilatı'mızın 57. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutlar, görevlerinde muvaffakiyetler dilerim. Bugün KKTC polisine, biri jammerlı olmak üzere 5 adet arazi tipi koruma aracıyla birlikte drone ve drone savar, balistik çanta ve telsiz ekipmanlarından oluşan güvenlik teçhizatı ve taktik kıyafet takımları hibe etmiş durumdayız. Hayırlı olsun. Kıbrıs Türk polisi, 20 Temmuz'da 47. yıl dönümünü Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlayacağımız Kıbrıs Barış Harekatının ve Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin silahlı kuvvetlerimiz ve mücahitlerimizle birlikte baş kahramanlarındandır. Bu vesileyle Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde şehit düşen tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs Türkü'nü her türlü tehdide ve tehlikeye karşı koruyan KKTC polisi dahil tüm güvenlik güçlerine bundan sonra da gereken katkıyı sağlamaya devam edeceğiz."



"AŞI DESTEĞİMİZ SÜRECEK"



Ekonomik ve kalkınma iş birliğimiz çerçevesinde, KKTC'nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere ayrı ayrı eğildiklerini belirten Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin yükselmesi için üzerlerine düşen ne varsa yaptıklarını dile getirdi.



Türkiye'nin KKTC'ye yaptığı yatırımlara değinen Oktay, bugüne kadar ülkeye 340 bin Kovid-19 aşısı gönderdiklerini ve son KKTC vatandaşı aşısını yaptırana kadar bu desteğin süreceğini bildirdi.



Gençlik ve spor alanında bugüne kadar yapılan yatırımlara ilaveten yeni destekler de vereceklerini kaydeden Oktay, yeni başlattıkları çalışma kapsamında KKTC'li gençlerin çok yakın zamanda spor sahaları ve tesislerine kavuşacaklarının müjdesini verdi.



Oktay, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği ekonomik ve kalkınma desteklerinin ufkunda kendi kendine yeten, özgüvenle ayakları üzerinde duran, turizm ve üniversiteleşmenin yanında sanayisiyle, tarımıyla katma değer üretebilen, Kıbrıs Türk halkının 1571'den bu yana sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin bilincinde, bu değerlerini de geleceğe taşıyan bir KKTC olduğunu ifade etti.



Bunların gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan yapısal reformları tamamlamış karar alma, uygulama ve denetim mekanizmaları en etkin şekilde çalışan, yol alan, ilerleyen bir KKTC için Türkiye olarak üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını yineleyen Oktay, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumsal yapısının kapsamlı bir reforma tabi tutulması, yönetim kapasitesini güçlendirecek adımların süratle atılması en büyük temennimiz. Ben buradan sadece hükümeti değil, özellikle Meclisi bir kez daha göreve davet ediyorum. Türkiye-KKTC iş birliği ve kardeşliğini çok daha ileri boyutlara taşıyacak, çok daha güçlü bir KKTC'yi birlikte oluşturmaya devam edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz." diye konuştu.



"KARŞIMIZDA GÖZÜ, KULAĞI, AKLI İZANI KAPALI BİR GÜRUH VAR"



Kıbrıs Türkü'nü iki devletli çözüm yolundaki haklı davasında bir gün bile yalnız bırakmayacaklarını, uluslararası topluma hakkaniyeti haykırarak yine dayanışma içinde olacaklarını belirten Oktay, şunları kaydetti:



"Anavatan ve garantör ülke olarak, Kıbrıs Türk tarafının çözüm vizyonuna ve önerisine desteğimiz tamdır. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını kendi hak ve çıkarlarından ayrı tutmamaktadır. Bu yönde sergilediğimiz kararlı duruştan taviz vermeyeceğiz. Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile fikir birliği içinde, Kıbrıs'ta iki tarafın da rızasını çözüme yansıtmak için gayret verirken karşımızda her zamanki gibi gözü, kulağı, aklı izanı kapalı bir güruh var. Demokrasinin, katılımcılığın beşiği olduğunu iddia edenler, konu Kıbrıs Türk halkına gelince orta çağda yaşadıkları karanlığa geri dönüyorlar."



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "AB, iki devletli çözüm yönünde hiçbir şeyi asla ve asla kabul etmeyecek" şeklindeki açıklamasını anımsatan Oktay, şöyle konuştu:



"Biz Avrupa Birliğinin, bugüne kadar haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz'de, Ege'de yaşanan dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık. Avrupa'nın her bir köşesinde artan İslam karşıtlığına, Avrupa'da yaşayan Türklere uygulanan ayrımcılıklara ya da sığınmacı çocukların kaybolmasına 'asla' dediklerini hiç duymadık. Konu Kıbrıs Türk halkının eşit haklarına, hakkaniyete ve egemenliğine gelince çok rahat ve kesin konuşabiliyorlar. Hatta daha ileri gidip Sayın Cumhurbaşkanımıza '20 Temmuz ziyaretinde daha yumuşak mesajlar verebilmesi anlamına gelebilecek temennide bulunma cesaretini kendilerinde görebiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, vicdanların, mazlumların sesidir ve hiçbir zaman beklentilere, temennilere, yönlendirmelere göre konuşmaz, konuşmadı. Hakkın ve haklının yanında dimdik durdu, bugün de durur, yarın da duracaktır."



Uluslararası toplumun tüm paydaşlarına seslendiğini belirten Oktay, Kıbrıs konusunda asla, "asla" dememelerini, Ada'da tarihsel gerçekler ve reel politikanın ortada olduğunu vurguladı.



Kendilerinin çözüm konusundaki çizgilerinin net olduğunu vurgulayan Oktay, bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa bunun iki toplum arasında değil, ancak eşit, egemen ve bağımsız iki devlet arasında olabileceğini söyledi.



Oktay, egemen ve bağımsız KKTC'nin kendi toprağı olan, üzerinde tam yetki ve kontrole sahip olduğu Maraş'a yönelik kararlı politikalarını desteklediklerini ifade etti.



"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN GELECEĞE GÜVENLE BAKARAK YAŞAMASI İÇİN ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"



Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünün yaklaştığını anımsatan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kurban Bayramı'nın birinci gününde, 20 Temmuz'da Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştireceğini hatırlattı.



Bu ziyaretin birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğini, Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışma ruhunu bir kez daha perçinleyeceğini belirten Oktay, "Milli davamıza olan inancımızla, Kıbrıs Türkü'nün geleceğe güvenle bakarak barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.



KKTC Polis Teşkilatına hibe edilen araç ve teçhizatın hayırlı olmasını dileyen Fuat Oktay, vatan sevgisi ve görev bilinciyle huzuru, asayişi temin etmek için gece gündüz demeden görevini başarıyla yerine getiren Kıbrıs Türk polisi ve tüm güvenlik güçlerine muvaffakiyetler diledi.



Oktay, KKTC'li vatandaşların Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı'nı tebrik etti.