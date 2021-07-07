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BİM 9 Temmuz Cuma 2021 kataloğu yayında! 9 Temmuz Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM 9 Temmuz Cuma 2021 kataloğu yayında! 9 Temmuz Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM 9 Temmuz Cuma 2021 aktüel listesi yayınlandı. Peki 9 Temmuz Cuma BİM’e neler geliyor? 9 Temmuz BİM aktüel kataloğu yayınlandı mı? Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte 9 Temmuz Cuma 2021 BİM kataloğu…

Yaşam / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 13:41
BİM 9 Temmuz Cuma 2021 kataloğu yayında! 9 Temmuz Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM kataloğu 9 Temmuz Cuma 2021, herkes tarafından bekleniyordu. “BİM 9 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı mı?” sorusu kullanıcılar tarafından çok fazla aratıldı. 9 Temmuz Cuma 2021 BİM kataloğu yayınlandı. Cuma günü BİM aktüel kataloğundaki birçok indirimli ürün raflarda yerini alacak. Her eve ve cebe uygun olan ürünlerin bulunduğu BİM aktüel ürünler, büyük ilgi görüyor. Çocuk oyuncaklarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün bulunduğu BİM aktüel kataloğu her hafta yenilenmeye devam ediyor. Peki bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var? BİM 9 Temmuz Cuma 2021 kataloğu yayınlandı mı? Sizler için BİM 9 Temmuz Cuma 2021 aktüel kataloğu listesini yazdık.

BİM 9 TEMMUZ CUMA 2021 KATALOĞU




9 Temmuz Cuma BİM aktüel kataloğunda KUMTEL markasına ait fırın, ocak, davlumbaz, mini fırın ve aspiratör uygun fiyatlara satılacak. Mutfağını yenilemeyi düşünen kişiler için 9 Temmuz Cuma Aktüel kataloğu büyük bir fırsat olacak.



BİM 9 Temmuz Cuma kataloğunda her evin ihtiyacı olan nevresim, terlik setleri, pijama takımları, tabak seti, piknik çantası ve piknik setleri ile desenli minderler de uygun fiyata satılacak.



BİM aktüel kataloğunda küçük ev aletlerinde de büyük indirimler yakalayabilirsiniz. BİM 9 Temmuz Cuma 2021 aktüel kataloğunda kıyma makinesi, kılıç testere, döküm ızgara tavası, yanmaz tencere setleri, sarımsak presi, düdüklü tencere seti, katmer gözleme sacı ve vantilatör bulabilirsiniz.



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