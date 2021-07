Başkan Erdoğan'dan Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



'Sizler Diyarbakır annelerinin yüreklerini yaktığını daha iyi biliyorsunuz. Halbuki Diyarbakır tarih boyunca barış ve refar şehri olmuştur. Kürt kardeşlerimin üstüne terör musibeti çöktü. Güzelim Diyarbakır'ı perişan ettiler. AK Parti'yi kurduğumuzda buraya geldik ve karşılaştığımızda bizden ne istiyorsunuz diye sorduk. Sesinize kulak verdik ve iktidara gelince OHAL'i kaldırdık mı? Sesinize kulak verdik.



'SIRTINI TERÖR ÖRGÜTÜNE DAYAYANLAR NE YAPTI?'



Biz tüm samimiyetimizle demokrasi dedik. Sırtını terör örgütüne dayayanlar ne yaptı? Gelin bugün açıkça bunları konuşalım. Gelin bugün utanmadan yüzü kızarmadan barış, demokrasi diyenlerin maskelerini indirmeye var mıyız? Bunların Eş Genel Başkanı çıkmış, 'AK Parti kadınların başına gelmiş en büyük beladır' demiş.



'EN ÇOK KÜRT KANINI PKK DÖKMEDİ Mİ?'



En çok Kürt kanını PKK dönkmedi mi? Bu bölgede sanayinin bitmesine neden olanlar bunlar değil mi? Bulundukları partilerde 'Demokrasi' kelimesini eksik etmediler. Hangi demokraside örgüt militanlarına hesap verilir. Hangi demokraside alt yaptı üst yapı için hendek ve çukur kazmak için kullanılır? Bunlar demokrasi savunucusu değil, demokrasi düşmanıdır.



Hangi demokraside devletin yatırım için gönderdiği ödenekler yollara mayın için kullanılır. Gezi olaylarını, 17-25 Aralık Emniyet-Yargı darbe girişimini hatırlayın. Ülkeyi istikrarsızlık batağına sürmek için oynanan oyunları, 15 Temmuz darbe girişimini, ekonomik tuzakları hatırlayın. Biz bu mücadeleyi sizlerle yürüttük, sizlerle zafere ulaştırdık.



Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Diyarbakır'ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun.



'KÜRT KIZLARIMIZI DAĞA KAÇIRANLAR BUNLAR DEĞİL Mİ?'



Bu istismarcılar sürekli Kobani diyorlar ya. Oraya gidin bakalım Kürt kardeşlerimize neler çektiriyorlar. Çocukları silah altına alıyorlar, 13 yaşındaki Kürt kızlarımızı dağa kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlar hangi namustan bahsediyorlar? Bunlarda ne edep ne namus var. Bunlar kirli. Her türlü riski göze alarak başlattığımız çözüm sürecini sizler biliyorsunuz. Yeter ki anneler ağlamasın, akan kan dursun, her meşrepten her inançtan insan kardeş olsun dedik. Samimiyetle başlattığımız bir süreci provoke ettiler. Zehirledir. Bu tuzağa düşmediğiniz için her birinize saygılarımı sunuyorum.



'BUNLAR İNSANLIK DÜŞMANI'



Bunlar, unutmayın Kürt düşmanı. Çünkü bunlar insanlık düşmanı. Bunlar coğrafyamızın, medeniyetin düşmanı. Bunların olduğu yerde vicdan, örf kalmaz. Bunlar 1940'lı yıllardaki tek parti yönetimindeki CHP zihniyetinin günümüzdeki versiyonudur. Şimdi CHP, HDP, İYİ Parti beraber yürüyorlar mı? Al birini vur ötekine. Bunların birbirinden hiç farkı yok. HDP'nin İstanbul ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği destek bu ideolojik akrabalıktır.



'ÇÖZÜM SÜRECİNİ BİZ BAŞLATTIK'



Evet çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık. Bunların gizli gündemleri, art niyetleri sonlandırdı. Hiçbir zaman meşru, demokratik, hukuk düzeninde siyaset yapmayı düşünmediler. Diyarbakır'ı, Sur'u köstebekler gibi kazananlara 'siz ne yapıyorsunuz' demediler. Allah için söyler misiniz dünyada hangi devlet, demokrasi, adalet, vicdan bunlara müsaade eder. Dayatma, terör bunların ruhuna işlemiş. Ne diyorlar, 'Bizim PKK ile ilişkimiz yok' diyorlar. Bunların işi gücü yalan. Yanındaki ortağı CHP, onun da işi gücü yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Yalandan mağduriyet, dışlanmışlık edebiyatı yapıyorlar.



'SİZ BU KAVRAMLARI EN SON AĞZINA ALACAK KİŞİLERSİNİZ'



Bunlar CHP ile birlikte yürüyorlar mı? İYİ Parti ile birlikte yürüyolar mı? Al birini vur ötekine. Çözüm sürecini biz başlattık. Çözüm sürecini sonlandıran biz olamayız. Onların kötü niyeti gizli gündemleri sonlandırdı. Dünyada hangi devlet buna müsaade eder. Hangi demokrasi, hangi hukuk buna göz yumar. Utanmadan sıkılmadan hala kardeşlik hukuk demokrasi diyorlar. Siz bu kavramları en son ağzına alacak kişilersiniz ey HDP...



'DEVLETTEN ALINANA ÖDENKLE HENDEK KAZMADILAR MI?'



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yıllardır bunların elindeydi. Ödenekleri gecikti mi? Hayır. Kim yaptı bunu HDP, PKK. Devletten alınan ödenekle örgütten aldıkları hibeyle hendek kazmadılar mı? Beldiyelere verilen kaynakların bir avuç terör baronuna peşkeş çekildiğini gördük. Beldiyelerden gelen her kuruş sizlere hizmet olarak dönüyor.



'BU NASIL BİR KİN, NASIL BİR NEFRETTİR?'



Seçimlerde seni başkan yaptırmayacağız diye ortalığı inletenlerin Yasin Börü'nün kanının hesabını verdiğini gördünüz mü? Yasin Börü'yü nasıl alçakça öldürdüklerini biliyorsunuz değil mi? Bu nasıl bir kindir, bu nasıl bir nefrettir? Bıraktım Kürdünü, Türkünü böyle bir eziyet canlıya nasıl yapılabilir?



'İNŞALLAH 2023 VİZYONUNA KAVUŞTURACAĞIZ'



Bu ülkeyi birlikte bu günlere getirdik. İnşallah yine 2023 vizyonuna kavuşturacağız. Tükriye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini bizimle birlikte kavuşmuştur. Diyarbakır'a son 10 yılda 46 tirilyon destek sağlanmıştır.



'KAYAPINAR ŞEHİR İHALESİ'NİN YAPIMINI 19 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'



Şimdi sizlere bir müjde. Diyarbakır 1000 yataklı Kayapınar Şehir İhalesi'nin yapımını 19 Temmuz'da gerçekleştiriyoruz. TOKİ vasıtasıyla Diyarbakır'da konut projesini hayata geçirdik. Gelecek nesillere miras bırakacağımız millet bahçelerinden Diyarbakır'da 6 adet projemiz var. Terör nedeniyle büyük zarar gören Sur ilçemizi, suriçini adeta baştan aşağı yeniledik, yaptık, yapıyoruz.