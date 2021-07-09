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Ekonomi
Apple'a büyük şok! Avrupa Komisyonu uyarı notu gönderdi!

Apple'a büyük şok! Avrupa Komisyonu uyarı notu gönderdi!

iOS uygulamalarının App Store dışında başka hiçbir mağazada satılmıyor olması kullanıcılar bata olmak üzere Avrupa Birliği'ni de rahatsız etti. Apple'ın App Store ısrarcılığı nedeniyle Avrupa Komisyonu'nda üst düzey yetkililerinden Margrethe Vestager, Apple'a uyarı notu gönderdi.

Ekonomi / 9 Temmuz 2021 Cuma 15:22
Apple'a büyük şok! Avrupa Komisyonu uyarı notu gönderdi!

Avrupa Komisyonu Genel Müdür Yardımcısı ve Teknik Şef olan Margrethe Vestager, kullanıcıların iOS uygulamalarının App Store dışında başka hiçbir yerde satılmıyor oluşunu gündemine aldı. Apple'ın başını ağrıtacak bu durum Vestager tarafından, rekabetin önüne geçmek, savuşturmak için gizlilik ve güvenlik endişelerini kullanmak şeklinde eleştirildi. Uygularmaların App Store dşında indirilemediğini belirten Vestager, teknoloji devini bu konuda uyardı.

Margrethe Vestager, Apple'la ilgili olarak 2020'den beridir yeni bir yönetmelik üzerinde çalışıyor. Söz konusu yönetmelik, iOS cihazlara App Store ve web üzerinden uygulama yüklenmesine olanak sağlıyor.

Apple CEO'su Tim Cook, haziran ayında yaptığı bir konuşmada söz konusu durumun iPhone ekosisteminin gizliliğini ve güvenliğini yok edeceğini belirtti.

Margrethe Vestager'in öne sürdüğü yönetmelik değişime açık ve kesinleşmesi için birden fazla AB ülkesinden, ülkelerin kendi yasalarından geçmesi gerekiyor. Bazı uzmanlar ise Vestager'in attığı adımların önümüzdeki aylarda şekillenebileceğini de söyledi.

Apple diğer yandan iPhone 13 için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İsimsiz sektör kaynaklarının iddialarına göre iPhone 13 seri üretime girdi ve Apple geçtiğimiz seneki gibi geç bir tarihte tanıtım yapmak istemiyor. Bilindiği üzere Apple, iPhone 12 tanıtımında geleneksel takvimine bağlı kalamamış ve beklenenden daha geç resmi tanıtım gerçekleştirmişti. Kaynaklar, corona virüs salgınının 2020'de tedarik zincirini etkilediğini, fakat Apple ve tedarikçilerinin üretim konusunda bu sefer gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.


 
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