Adana Demirspor Tarih Yazdı! Adana Demirspor'a Bir Günde İki Transfer!

Adana Demirspor'un yeni transferinin Mario Balotelli olduğu açıklandı! Açıklanan haberin ardından Adana Demirspor taraftarlarının yüzü güldü! Milyonların merakla beklediği Mario Balotelli kimdir? Mario Balotelli kaç yaşında?





Mario Balotelli Kimdir?



Mario Balotelli Kaç Yaşında?





Mario Balotelli Oynadığı Takımlar

Adana Demirspor kulübünün yeni futbolcusu Mario Barwuah Balotelli 12 Ağustos 1990 İtalya doğumludur. Santrafor mevkisinde oynayan Mario Balotelli Gana asıllı İtalyan futbolcudur. Ağustos 2010 yılında Fildişi sahili ile yapılan dostluk maçında ilk kez İtalya milli futbol takımı formasını giymiştir. Peki,Adana Demirspor'un yeni oyuncusu Mario Balotelli hakkında merak edilen bir diğer soru ise Mario Balotelli kaç yaşında sorusudur. Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli 30 yaşındadır. Gana asıllı futbolcu Mario Balotelli 2010-2018 yılları arasında İtalya milli takımında forma giymiştir.21/22 1 Tem 2021 Monza ---> Kulüpsüz20/21 7 Ara 2020 Kulüpsüz --->Monza20/21 1 Tem 2020 Brescia Calcio --->Kulüpsüz19/20 18 Ağu 2019 Olimpik Marsilya ---> Brescia18/19 23 Oca 2019 OGC Nice---> Marsilya16/17 31 Ağu 2016 Liverpool ---> OGC Nice15/16 30 Haz 2016 Milan ---> Liverpool Kiralıktan geri döndü15/16 27 Ağu 2015 Liverpool ---> Milan Kiralık14/15 25 Ağu 2014 Milan ---> Liverpool12/13 31 Oca 2013 Manchester City ---> Milan10/11 12 Ağu 2010 FC Internazionale---> Manchester City07/08 1 Tem 2007Inter U19 FC ---> Inter06/07 31 Ağu 2006 AC Lumezzane ---> Inter U1905/06 1 Nis 2006 AC Lumezzane ---> LumezzaneAdana Demirspor'un transfer haberinin yapılmasının ardından hayatı merak edilen Mario Balotelli oldukça başarılı bir futbolcudur.ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır.