9 Temmuz Cuma Yayın Akışı 9 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 9 Temmuz Cuma TV’de Hangi Diziler Var? 9 Temmuz Cuma Günü Dizileri

9 Temmuz Cuma Hangi Diziler Var?
Türkiye'nin sevilen kanallarında yeni bir gün heyecanla başladı. Birbirinden dizilerin yeni bölümlerinin ekranlara geleceği 9 Temmuz Cuma hangi diziler var
? İşte 9 Temmuz Cuma günü yayın akışı
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9 Temmuz 2021 Cuma ATV Yayın Akışı
• 08.00 Kahvaltı Haberleri
• 10.00 Kardeşlerim
• 13.00 ATV Gün Ortası
• 14.00 Maraşlı
• 16.20 Bir Zamanlar Çukurova
• 19.00 ATV Ana Haber
• 20.00 D umbo TV'de İlk- Yabancı Sinema
• 22.10 Otoyol Devriyesi
• 00.05 Islah Adası
9 Temmuz 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı
• 07.00 Sihirli Annem
• 09.00 Neler Oluyor Hayatta
• 11.00 Yaprak Dökümü
• 13.00 Magazin D Yaz
• 14.00 Yalan Dünya
• 16.15 Aşk-ı Memnu
• 18.45 Kanal D Ana Haber
• 20.00 Recep İvedik 3
• 22.15 Aşkın Tarifi
9 Temmuz 2021 Cuma STAR TV Yayın Akışı
• 07.00 Medcezir
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.30 Erkenci Kuş
• 13.30 Aramızda Kalsın
• 16.30 Güzel Köylü
• 18.30 Star Haber
• 20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
• 00.30 Yerli Dizi Tekrar
9 Temmuz 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı
• 06.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
• 07.30 Kalp Atışı
• 10.00 Yeni Gelin
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
• 18.45 Show TV Ana Haber
• 20.00 Güldür Güldür Show
• 00.15 Cam Tavanlar Tekrar
9 Temmuz 2021 Cuma FOX TV Yayın Akışı
• 08.00 Çalar Saat
• 11.00 Şef Akademi Doğada
• 13.45 Oluversin Gari
• 16.15 Aşk Mantık İntikam
• 19.00 Fox Ana Haber
• 20.00 Aşk Mantık İntikam Yeni Bölüm
• 00.00 Kefaret
9 Temmuz 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı
• 05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
• 05:45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
• 06:55 Vuslat
• 10:35 Tozkoparan
• 12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)
• 15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
• 19:00 Ana Haber (Canlı)
• 20.00 Yerli Sinema Hıçkırık
• 22.35 Yerli Sinema Hıçkırık
9 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 Yayın Akışı
• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 TV Filmi Bizim Köy
• 10.00 Yemin
• 11.30 Nermin'in Enfes Mutfağı
• 13.20 Emanet
• 14.30 Mutfağım Şahane
• 15.30 Masum
• 18.00 Kanal 7 Haber Saati
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Diriliş Ertuğrul
• 00.20 TV Filmi Hasret
9 Temmuz 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı
• 06.30 Oynat Bakalım
• 07.15 8'de Sağlık
• 08.30 Masterchef Türkiye
• 13.15 Doya Doya Moda
• 17.15 Masterchef Türkiye
• 20.00 Masterchef Türkiye
• 00.15 Dizi
• 01.30 Doya Doya Moda
Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında 9 Temmuz Cuma 2021 yayın akışı
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