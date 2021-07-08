9 Temmuz Cuma Yayın Akışı 9 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 9 Temmuz Cuma TV’de Hangi Diziler Var? 9 Temmuz Cuma Günü Dizileri

9 Temmuz Cuma Hangi Diziler Var?



9 Temmuz 2021 Cuma ATV Yayın Akışı



9 Temmuz 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı



9 Temmuz 2021 Cuma STAR TV Yayın Akışı



9 Temmuz 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı



9 Temmuz 2021 Cuma FOX TV Yayın Akışı



9 Temmuz 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı



9 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 Yayın Akışı



9 Temmuz 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı



Türkiye'nin sevilen kanallarında yeni bir gün heyecanla başladı. Birbirinden dizilerin yeni bölümlerinin ekranlara geleceği? İşte• 08.00 Kahvaltı Haberleri• 10.00 Kardeşlerim• 13.00 ATV Gün Ortası• 14.00 Maraşlı• 16.20 Bir Zamanlar Çukurova• 19.00 ATV Ana Haber• 20.00 D umbo TV'de İlk- Yabancı Sinema• 22.10 Otoyol Devriyesi• 00.05 Islah Adası• 07.00 Sihirli Annem• 09.00 Neler Oluyor Hayatta• 11.00 Yaprak Dökümü• 13.00 Magazin D Yaz• 14.00 Yalan Dünya• 16.15 Aşk-ı Memnu• 18.45 Kanal D Ana Haber• 20.00 Recep İvedik 3• 22.15 Aşkın Tarifi• 07.00 Medcezir• 09.15 Yüksek Sosyete• 10.30 Erkenci Kuş• 13.30 Aramızda Kalsın• 16.30 Güzel Köylü• 18.30 Star Haber• 20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak• 00.30 Yerli Dizi Tekrar• 06.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda• 07.30 Kalp Atışı• 10.00 Yeni Gelin• 13.00 Bir Şansım Olsa• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk• 18.45 Show TV Ana Haber• 20.00 Güldür Güldür Show• 00.15 Cam Tavanlar Tekrar• 08.00 Çalar Saat• 11.00 Şef Akademi Doğada• 13.45 Oluversin Gari• 16.15 Aşk Mantık İntikam• 19.00 Fox Ana Haber• 20.00 Aşk Mantık İntikam Yeni Bölüm• 00.00 Kefaret• 05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı• 05:45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi• 06:55 Vuslat• 10:35 Tozkoparan• 12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)• 15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)• 19:00 Ana Haber (Canlı)• 20.00 Yerli Sinema Hıçkırık• 22.35 Yerli Sinema Hıçkırık• 06.30 Kanal 7'de Sabah• 08.00 TV Filmi Bizim Köy• 10.00 Yemin• 11.30 Nermin'in Enfes Mutfağı• 13.20 Emanet• 14.30 Mutfağım Şahane• 15.30 Masum• 18.00 Kanal 7 Haber Saati• 19.00 Baş Tacım• 21.30 Diriliş Ertuğrul• 00.20 TV Filmi Hasret• 06.30 Oynat Bakalım• 07.15 8'de Sağlık• 08.30 Masterchef Türkiye• 13.15 Doya Doya Moda• 17.15 Masterchef Türkiye• 20.00 Masterchef Türkiye• 00.15 Dizi• 01.30 Doya Doya ModaTürkiye'nin en çok izlenen kanallarında