9 Temmuz 2021 Cuma Hutbesi Konusu Nedir? 9 Temmuz 2021 Cuma Namazı Saat Kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Temmuz 2021 Cuma hutbesiyle ilgili paylaşım gerçekleştirdi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma hutbesinde farklı bir konu ele alınacak. İslam aleminin Cuma namazından sonra dinlediği 9 Temmuz 2021 Cuma hutbesinin konusu nedir? ve 9 Temmuz 2021 Cuma namazı saat kaçta?





9 Temmuz 2021 Cuma Hutbesinin Konusu Nedir?

Cuma Hutbesi Konusu Nedir?

9 Temmuz 2021 Cuma Namazı Saat Kaçta?



Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftanın Cuma hutbesi konusunu yayınladı! Her hafta farklı bir konunun ele alındığı Cuma hutbesinde bu hafta hangi konunun konuşulacağı duyuruldu. İşteve izâ kıyle lehüm lâ tüfsidu fi'l-ardı kalû innemânahnü muslihûne elâ inne hüm hümü'l-müfsidûneve lâkin lâ yeş‘urûnMuhterem Müslümanlar! İslâmiyet'in Medine'de güçlenerek yayılmasından münafıklar rahatsız oluyor ve bu gelişmeyi önleyemedikleri için hayıflanıyordu. Her geçen gün güçlerini kaybeden münafıklar, Müslümanların birliğine kasteden bozgunculuk faaliyetlerinden de geri durmuyordu. Müslümanlar aleyhine gizlice ve rahatça görüşebilmek amacıyla bir mescit inşa ettiler. Kur'ân-ı Kerîm'de “Mescid-i Dırâr” olarak isimlendirilen bu mescitte Peygamber Efendimizin namaz kılmasını istediler. Böylece meşruiyet kazanacak olan bu mekân, şehirde sürdürdükleri nifak hareketlerinin merkezi olacaktı. Allah Resûlü (s.a.s), bu mescitte namaz kılmaya hazırlanırken meselenin iç yüzünü haber veren şu ayet-i kerimeler nazil oldu: “Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, ‘Bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok' diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva üzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır...”13.16'da kılınacak.Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığıbu şekildedir. Yarın gerçekleşecek olan Cuma namazı sonrasında İslam alemine bu konu üzerinden hutbe verilecektir.