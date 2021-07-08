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Türkiye'den AP'ye sert tepki! Tam bir ikiyüzlülük!

Türkiye'den AP'ye sert tepki! Tam bir ikiyüzlülük!

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'deki muhalefetle ilgili tasarının kabul edilmesine tepki. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda bugün kabul edilen Türkiye’ye ilişkin karar, AP’nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğidir” ifadelerine yer verildi.

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 22:27
Türkiye'den AP'ye sert tepki! Tam bir ikiyüzlülük!

Dışişleri Bakanlığı, AP Genel Kurulu'nda kabul edilen "Repression of the opposition in Turkey, specifically HDP" başlıklı karar hakkında bir açıklama yayımladı.

"İDEOLOJİK VE YANLI TUTUMUN YENİ BİR ÖRENİĞİDİR"

Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda bugün (8 Temmuz) kabul edilen Türkiye'ye ilişkin karar, AP'nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğidir." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) içinde, terörizmi kınamamak, parti kapatma nedenlerinden biri olarak kabul edilirken, Türkiye'de milletvekillerinin terörle ilişkisi olduğuna dair ciddi iddialar bulunan bir siyasi parti hakkında başlatılmış hukuki sürecin, peşin hükümle karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TAM BİR İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

"Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin, başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ültimatom vermeye kalkmaları, sadece haddini aşmak değil tam bir ikiyüzlülüktür. Terör örgütleri üyelerini Parlamento'daki odalarında ve koridorlarında ağırlayanların, böyle bir çifte standardı benimsemeleri ve bu kararı kabul etmeleri şaşırtıcı değildir."

AP'nin aldığı bu kararın da diğerleri gibi, Türkiye-AB ilişkilerini çıkmaza sokmak isteyen çevrelere hizmet etmek dışında, AP'ye ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine bir şey katmayacağı vurgulanan açıklamada, "Üzerine inşa edildiği değerleri ideolojilere kurban eden AP'nin bu tür kararlar nedeniyle itibarını yitirdiğini de hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

 
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