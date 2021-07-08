Şenol Güneş ve Tümer Metin Kavgasının Sebebi Ortaya Çıktı! Şenol Güneş ve Tümer Metin Tartışması Şenol Güneş ve Tümer Metin Arasındaki Tartışmanın Perde Arkası!

Eski yorumcu ve futbolcu olan Tümer Metin, Şenol Güneş'in basın toplantısına katıldı. Sert eleştiriler ve soruları Şenol Güneş'e yönlendiren Tümer Metin ile Güneş arasında büyük gerginlik yaşandı. Mikrofonu ikinci kez alan eline alan Tümer Metin'e Şenol Güneş'ten uyarı geldi! Tepki dolu sözleri kesilen Tümer Metin Şenol Güneş'e ne cevap verdi? Şenol Güneş ve Tümer Metin arasındaki gerginlik neden oldu?





Şenol Güneş ve Tümer Metin Neden Tartıştı?



Tümer Metin Şenol Güneş'e Neden Tepkili?



Tümer Metin'den Şok Eden Soru!

Tümer Metin ve Şenol Güneş Arasındaki Tartışmasının Perde Arkası



Şenol Güneş'in gerçekleştirdiği basın toplantısına Tümer Metin müdahalesi gerçekleşti! Basın toplantısına damgasını vuran Tümer Metin, ağır eleştirileriyle Şenol Güneş'in tepkisini üzerine topladı. Buralara kadar seni biz getirdik, insafsızlık etme diyerek tepkisini gösteren Şenol Güneş, mikrofonun Tümer Metin'den alınmasını sağladı! Tümer Metin bu muameleye karşılık daha çok sinirlenirken sosyal medya hesapları üzerinden Tümer Metin'i haklı bulan pek çok kişi oldu!Tümer Metin'in Şenol Güneş'in basın toplantısında kurduğu sözler toplantıya damga vurdu! Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, sakin bir şekilde Şenol Güneş'i desteklerken aniden sert sorularını Güneş'e yönelttii. Metin'in sert sorularının ardından basın toplantısında gerginlik başladı.olarak değerlendirilen tartışmada Şenol Güneş, futbol çok hızlı oynanır ancak güçlü olmak lazım. Seni biz buraya kadar getirdik, insafsızlık yapma! cümlelerini kullandı.başlatan bu sözler sosyal medyada kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü. Tsorusunu soran izleyiciler ise henüz kesin bir cevap alamadı.Şenol Güneş'in basın toplantısına katılan Tümer Metin, basın toplantısında sorduğu soru ile sosyal medyanın gündemine oturdu! Pek çok kişinin desteğini alan Tümer Metin'in sorduğu soru Şenol Güneş'i kızdırdı! Tümer Metin ve Şenol Güneş kavgası sebebi olan 'futbolcu seçimlerinde hakkaniyetli olduğunuzu düşünüyor musunuz?' sorusu Şenol Güneş'ten tepki aldı!Tümer'in sorusu üzerine Şenol Güneş; 'Sen biliyorsun, yanımda çalışmadın mı? Sen de bu işlerin içerisinde bulundun' cümlelerini kurdu. İkili arasındaki tartışma yaklaşık 10 dakika sürdü!Tümer Metin ve Şenol Güneş arasındaki tartışmanın perde arkasında bulunan sebebin Tümer Metin'in Şenol Güneş'in yanında çalıştığı dönemde yaşadığı haksızlıktan kaynaklı olduğu iddia ediliyor! Nedeninin geçmişten geldiği düşünülen bu tartışmanın oldukça hassas bir konu olması sebebiyle Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında tartışmaya sebep olduğu düşünülüyor.Tümer Metin'in futbolculuk yaptığı dönemde uğradığı haksızlıkların patlaması olarak görülen bu tartışmada haklı taraf henüz bulunamadı. Pek çok kişinin anlam veremediği tartışmanın geçmişten gelen bir sebeptan kaynaklandığı ve bu sebebin ise Tümer Metin'in uğradığı haksızlık olduğu düşünülüyor.Tümer Metin ve Şenol Güneş arasındaki tartışmanın perde arkası ve daha fazlası Tümer Metin'in açıklamaları ardından kesinlik kazanacak.