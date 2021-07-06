Lambda varyantı nedir? Lambda varyantı belirtileri nelerdir?

Lambda varyantının ortaya çıkmasıyla koronavirüs varyantlarına bir yenisi daha eklendi. Salgın tedbirleri tüm dünyada azaltılırken ortaya çıkan lambda varyantı paniğe neden oldu. Koronavirüsün yeni bir mutasyonu olan lambda varyantı belirtileri oldukça merak ediliyor. İncelenen varyantlar listesine alınan lambda varyantına dair DSÖ'den hala net bir açıklama gelmezken, ülkelerde hızla yayılmaya başladığı biliniyor. Korkuya kapılan vatandaşlar ise lambda varyantı nedir? Lambdya varyantı nasıl anlaşılır? Aşılar lambda varyantında etkili mi? Sorularını merak ediyor. Sizler için lambda varyantına dair tüm bilinenleri yazdık.





LAMBDA VARYANTI NEDİR?



LAMBDA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER? LAMBDA VARYANTI NASIL ANLAŞILIR?



LAMBA VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?



LAMBDA VARYANTI HANGİ ÜLKEDE ÇIKTI? LAMBDA VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?



AŞILAR LAMBDA VARYANTINDA ETKİLİ Mİ?

