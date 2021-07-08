Galatasaray Şok Transfer! Mario Lemina Kimdir? Mario Lemina Kaç Yaşında? Mario Lemina Galatasaray’a Transfer

Galatasaray'da sözleşmeli olarak kısa süre forma giyen Mario Lemina'nın, uzun süre aradan sonra transfer haberi yankılandı. Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran transfer haberinin ardından sosyal medyanın gündemine Mario Lemina kimdir? sorusu geldi. Peki, Mario Lemina kaç yaşında? Mario Lemina evli mi?





Mario Lemina Kimdir?

Mario Lemina Kaç Yaşında?

Mario Lemina Hangi Mevkide Oynuyor?



Mario Lemina Nereli?



Mario Lemina Oynadığı Takımlar



Ünlü futbolcu Mario Rene Junior Lemina, 1 Eylül 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Ön libero mevkisinde aktif bir şekilde oynayan Lemina, Gabonlu milli futbolcudur. Uzun süre Southampton'da kiralık futbolcu olarak rol alan Lemina, Premier League takımlarından olan Fulham'da forma gitmektedir. Peki,Galatasaray spor kulübüne transfer haberi gelen Mario Lemina,sorularının odağı olmuştur. Peki,? Ünlü futbolcu Mario Lemina 27 yaşındadır.Mario Lemina ön libero mevkiinde aktif bir şekilde yer almaktadır.Genç ve başarılı futbolcu Mario Lemina Afrika kıtasında yer alan Gabon Cumhuriyeti vatandaşıdır.•Fulham•Southampton•Galatasaray•Juventus•Marsilya•FC Lorient•Lorient B•FC Lorient U19Mario Lemina bu takımlarda uzun ve kısa dönem olmak üzere pek çok kez yer aldıktan sonra şimdi de Galatasaray spor kulübüne transfer olmuştur. Daha önce kiralık olarakGalatasaray spor kulübünde yer alanGalatasaray'ın duyurusunun ardından resmiyet kazanmıştır.