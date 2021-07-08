USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
 
Ana Sayfa
Güncel
Galatasaray Şok Transfer! Mario Lemina Kimdir? Mario Lemina Kaç Yaşında? Mario Lemina Galatasaray’a Transfer

Galatasaray Şok Transfer! Mario Lemina Kimdir? Mario Lemina Kaç Yaşında? Mario Lemina Galatasaray’a Transfer

Galatasaray’a transfer haberinin yayılmasının ardından Mario Lemina en çok aratılan futbolcular arasına girmeyi başardı. Transfer haberini alan Galatasaray taraftarları başarılı futbolcu Mario Lemia kimdir? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, başarılı futbolcu Mario Lemina kimdir? Mario Lemina yaşı kaç?

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 09:27
Galatasaray Şok Transfer! Mario Lemina Kimdir? Mario Lemina Kaç Yaşında? Mario Lemina Galatasaray’a Transfer

Galatasaray'da sözleşmeli olarak kısa süre forma giyen Mario Lemina'nın, uzun süre aradan sonra transfer haberi yankılandı. Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran transfer haberinin ardından sosyal medyanın gündemine Mario Lemina kimdir? sorusu geldi. Peki, Mario Lemina kaç yaşında? Mario Lemina evli mi?

Mario Lemina Kimdir?


Ünlü futbolcu Mario Rene Junior Lemina, 1 Eylül 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Ön libero mevkisinde aktif bir şekilde oynayan Lemina, Gabonlu milli futbolcudur. Uzun süre Southampton'da kiralık futbolcu olarak rol alan Lemina, Premier League takımlarından olan Fulham'da forma gitmektedir. Peki, Mario Lemina kaç yaşında?

Mario Lemina Kimdir? Mario Lemina Kaç Yaşında? Mario Lemina Galatasaray'a Transfer Oldu!

Mario Lemina Kaç Yaşında?


Galatasaray spor kulübüne transfer haberi gelen Mario Lemina, Mario Lemina kaç yaşında sorularının odağı olmuştur. Peki, Mario Lemina kaç yaşında? Ünlü futbolcu Mario Lemina 27 yaşındadır.

Mario Lemina Hangi Mevkide Oynuyor?


Mario Lemina ön libero mevkiinde aktif bir şekilde yer almaktadır.

Mario Lemina Nereli?


Genç ve başarılı futbolcu Mario Lemina Afrika kıtasında yer alan Gabon Cumhuriyeti vatandaşıdır.


Mario Lemina Kimdir?

Mario Lemina Oynadığı Takımlar


•Fulham

•Southampton

•Galatasaray

•Juventus

•Marsilya

•FC Lorient

•Lorient B

•FC Lorient U19

Mario Lemina bu takımlarda uzun ve kısa dönem olmak üzere pek çok kez yer aldıktan sonra şimdi de Galatasaray spor kulübüne transfer olmuştur. Daha önce kiralık olarak
Galatasaray spor kulübünde yer alan Mario Lemina  transfer haberi Galatasaray'ın duyurusunun ardından resmiyet kazanmıştır.

Mario Lemina Transfer HaberiMario Lemina Kaç YaşındaMario Lemina Oynadığı TakımlarMario Lemina Kimdir?

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a