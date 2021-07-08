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Fenerbahçe’den Yeni Transfer Haberi! Fenerbahçe’den Şok Transfer

Fenerbahçe’den Yeni Transfer Haberi! Fenerbahçe’den Şok Transfer

Fenerbahçe Spor Kulübü gerçekleştirdiği transfer ile taraftarını şaşkınlığa uğrattı! Alanya Spor ile anlaşması sona eren İngiliz stoper Steven Caulker ile 3 yıllık sözleşme imzalandı! Transfer haberinin sosyal medyada yankılanmasının ardından Fenerbahçe taraftarından büyük destek geldi! Fenerbahçelileri heyecanlandıran yeni transfer Steven Caulker kimdir? Steven Calulker kaç yaşında?

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 17:08
Fenerbahçe’den Yeni Transfer Haberi! Fenerbahçe’den Şok Transfer

Fenerbahçe Spor Kulübün başarısız geçen sezonun ardından gelecek sezon hazırlığı gerçekleştiriyor! Başarılı bir sezon gerçekleştirmek için yapılan Fenerbahçe transferi sosyal medyanın ilgi konusu oldu! Alanyaspor'dan ayrılan Steven Caulker'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından 2+1 yıllık sözleşme imzalandı! Peki, Fenerbahçe taraftarının yeni gözdesi Steven Caulker kimdirSteven Caulker oynadığı takımlar

Steven Caulker Kimdir?


Fenerbahçe'nin yeni gözde transferi Steven Caulker 29 Aralık 1991 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına Londra'da başlayan Steven Caulker Tottenham'da ilk kez taraftar karşısına çıktı. 2009 yılında A Takımına yükselerek kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Steven Caulker, 2009 yılında ise Yeovil Town'a kiralık oyuncu olarak gönderilmiştir.

Bristol City, Swansea gibi takımlarda kiralık oyuncu olarak yer alan Steven Caulker, 2013 yılında ise Cardiff'e 9.15 milyon Euro karşılığında transfer olmuştur. 1 yıllık serüvenin ardından Queens Park'a 10.75 milyon paund karşılığında transfer olan Steven Caulker 2015 yılında ise Southampton'a kiralanmıştır. Futbol kariyerine çeşitli takımlarda devam eden Steven Caulker son olarak ise 2021 yılında Fererbahçe'ye 2+1 ‘lik sözleşme ile transfer oldu! Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker kaç yaşında?



steven caulker kaç yaşında?

Steven Caulker Kaç Yaşında?


Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker 29 yaşındadır.

Steven Caulker Nereli?


Başarılı futbolcu Steven Caulker İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelmiştir. Steven Caulker kimdir? sorularına maruz kalan Steven Caulker, İngiltereli olduğunu açıklamıştır.

Steven Caulker Hangi Mevkide Oynuyor? 


Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni transferi Steven Caulker defans mevkisinde oynamaktadır.

Steven Caulker Hangi Takımlarda Oynadı? Steven Caulker Oynadığı Takımlar


Futbol kariyerine erken yaşta başlayan stoper Steven Caulker'in oynadığı takımlar;

•Liverpool,

•Southampton,

•Swansea City,

•Tottenham Hotspur,

•Bristol City,

•Yeovil Town,

•Queens Park Rangers,

•Alanyaspor,

Başta olmak üzere pek çok takımın formasını giyen Steven Caulker oldukça başarılı bir stoperdir.

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