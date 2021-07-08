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9 Temmuz Cuma Yayın Akışı 9 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 9 Temmuz Cuma TV’de Hangi Diziler Var? 9 Temmuz Cuma Hangi Diziler Var?

9 Temmuz Cuma Yayın Akışı 9 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 9 Temmuz Cuma TV’de Hangi Diziler Var? 9 Temmuz Cuma Hangi Diziler Var?

Türkiye’nin en çok tercih edilen kanallarında yeni bir gün başlıyor. 9 Temmuz 2021 Cuma günü sevilen dizilerin i yeni bölümleri izleyicileriyle buluşacak. Birbirinden farklı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı 9 Temmuz 2021 Cuma günü hangi diziler var? 9 Temmuz Cuma Yayın Akışı 9 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 9 Temmuz Cuma televizyonda hangi diziler var? 9 Temmuz Cuma Günü Dizileri

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:01
9 Temmuz Cuma Yayın Akışı 9 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 9 Temmuz Cuma TV’de Hangi Diziler Var? 9 Temmuz Cuma Hangi Diziler Var?

9 Temmuz Cuma Hangi Diziler Var?


Türkiye'nin sevilen kanallarında yeni bir gün heyecanla başladı. Birbirinden dizilerin yeni bölümlerinin ekranlara geleceği 9 Temmuz Cuma hangi diziler var? İşte 9 Temmuz Cuma günü yayın akışı

9 Temmuz 2021 Cuma ATV Yayın Akışı


•08.00 Kahvaltı Haberleri

•10.00 Kardeşlerim

•13.00 ATV Gün Ortası

•14.00 Maraşlı

•16.20 Bir Zamanlar Çukurova

•19.00 ATV Ana Haber

•20.00 Dumbo TV'de İlk- Yabancı Sinema

•22.10 Otoyol Devriyesi

•00.05 Islah Adası

9 Temmuz 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı


•07.00 Sihirli Annem

•09.00 Neler Oluyor Hayatta

•11.00 Yaprak Dökümü

•13.00 Magazin D Yaz

•14.00 Yalan Dünya
•16.15 Aşk-ı Memnu

•18.45 Kanal D Ana Haber

•20.00 Recep İvedik 3

•22.15 Aşkın Tarifi

9 Temmuz 2021 Cuma STAR TV Yayın Akışı


•07.00 Medcezir

•09.15 Yüksek Sosyete

•10.30 Erkenci Kuş

•13.30 Aramızda Kalsın

•16.30 Güzel Köylü

•18.30 Star Haber

•20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

•00.30 Yerli Dizi Tekrar

9 Temmuz 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı


•06.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

•07.30 Kalp Atışı

•10.00 Yeni Gelin

•13.00 Bir Şansım Olsa

•14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

•18.45 Show TV Ana Haber

•20.00 Güldür Güldür Show

•00.15 Cam Tavanlar Tekrar


9 Temmuz Cuma Yayın Akışı 9 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 9 Temmuz Cuma TV'de Hangi Diziler Var? 9 Temmuz Cuma Hangi Diziler Var?

9 Temmuz 2021 Cuma FOX TV Yayın Akışı


•08.00 Çalar Saat

•11.00 Şef Akademi Doğada

•13.45 Oluversin Gari

•16.15 Aşk Mantık İntikam

•19.00 Fox Ana Haber

•20.00 Aşk Mantık İntikam Yeni Bölüm

•00.00 Kefaret

9 Temmuz 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı


•05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

•05:45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

•06:55 Vuslat

•10:35 Tozkoparan

•12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)

•15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

•19:00 Ana Haber (Canlı)

•20.00 Yerli Sinema Hıçkırık

•22.35 Yerli Sinema Hıçkırık

9 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 Yayın Akışı


•06.30 Kanal 7'de Sabah

•08.00 TV Filmi Bizim Köy

•10.00 Yemin

•11.30 Nermin'in Enfes Mutfağı

•13.20 Emanet

•14.30 Mutfağım Şahane

•15.30 Masum

•18.00 Kanal 7 Haber Saati

•19.00 Baş Tacım

•21.30 Diriliş Ertuğrul

•00.20 TV Filmi Hasret
8 Temmuz 2021 Perşembe TV 8 Yayın Akışı

9 Temmuz 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı


•06.30 Oynat Bakalım

•07.15 8'de Sağlık

•08.30 Masterchef Türkiye

•13.15 Doya Doya Moda

•17.15 Masterchef Türkiye

•20.00 Masterchef Türkiye

•00.15 Dizi

•01.30 Doya Doya Moda

Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında 9 Temmuz Cuma 2021 yayın akışı!

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