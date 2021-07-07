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Zülfü Livaneli'den muhalefeti karıştıracak açıklamalar! Sol'un beceriksizliğini böyle anlattı...

Zülfü Livaneli'den muhalefeti karıştıracak açıklamalar! Sol'un beceriksizliğini böyle anlattı...

Deniz Baykal açıklaması ile CHP'de tartışmalar yaratan Zülfü Livaneli, dün katıldığı programda bu sefer de sol partilerin neden başarısız olduklarını dile getirdi.

Siyaset / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 10:31
Zülfü Livaneli'den muhalefeti karıştıracak açıklamalar! Sol'un beceriksizliğini böyle anlattı...

Milletvekili Zülfü Livaneli, Deniz Baykal açıklamasıyla tartışmalara sebep olmuştu. Livaneli dün akşam da CNNTürk'te yayınlanan Akıl Çemberi programına telefon bağlantısı ile katılarak sol partilerin beceriksizlğini bir bir anlattı. 

LİVANELİ'NİN SHP İTİRAFI


Livaneli, 'SHP iktidarda iken bana daha önce bakanlık teklifleri de vekillik teklifleri de geldi. Ben sanatçıyım, sanatçı olarak kalacam dedim.' dedi.

Daha sonra kendisine SHP'nin çok zor duruma düştüğü söylendiğini anlatan Livaneli 'Yayınlanan bir ankette yüzde 8'e düştüğünü gösterdiler. Ben yapamam dedim, eşim ailem itiraz etti. Bu 1.5 ay sürdü. 1.5 ay üzerinize bütün arkadaşlarınız gelirse kamuoyundan da yap yap diye baskı gelirse sonunda kabul ettim. Aynen zoraki adaylık gibi. Adaylığımı koyduğum zaman Murat Karayalçın'ın evinde 3 sol parti var, ben 3 sol partinin sosyal demokrat partinin adayı olmak istiyorum dedim.' şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN VE MELİH GÖKÇEK'E KARŞI BİRLEŞEMEDİLER


Daha sonra adaylığı ile ilgili Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'a gittiğini ancak bu partilerin kendisi ile görüştükten sonra her birinin ayrı aday çıkardığını anlatan Livaneli seçimi de Recep Tayyip Erdoğan'a ve Melih Gökçek'e karşı sol partilerin bir araya gelememesi yüzünden kaybettiklerini anlattı.

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