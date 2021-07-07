'Yapamayız edemeyiz'ciler yine ortada!

Savuna sanayi alanında yapılan yeni projeler ve atılan adımlarla Türkiye dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Libya ve Dağlık Karabağ'da Türk SİHA'larının gösterdiği başarıların ardından yerli ve milli üretimler için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte projeleri desteklemeyen kesimin yeni hedefi uçan arabalar. Yer bilimci Naci Görür, uçan arabalar için "Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor 'Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak' diye. Bu iş nasıl olacak?" sözleri ile dev projeyi küçümsedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği bir etkinlikte yapılan 'Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak' açıklaması, yer bilimci Naci Görür tarafından hedef alındı.