'Yapamayız edemeyiz'ciler yine ortada!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği bir etkinlikte yapılan 'Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak' açıklaması, yer bilimci Naci Görür tarafından hedef alındı.





'OKUMA ALIŞKANLIĞI OLMAYAN BİR ÜLKE'



'TÜRKİYE İHA YAPAMAZ' DENİLMİŞTİ

Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Görür, Türkiye'nin uçan araba ve bu alandaki liderlik hedefi için şunları söyledi:Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor “Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak” diye. Dayanamayıp yazıyorum. AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru.Benzer şekilde muhalif bazı isimler ve gazeteler tarafından da uçan araba projesi hedef alınmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 'Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye'nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz' sözleri muhalif medya ve isimler tarafından alay konusu yapılmıştı.