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'Yapamayız edemeyiz'ciler yine ortada!

'Yapamayız edemeyiz'ciler yine ortada!

Savuna sanayi alanında yapılan yeni projeler ve atılan adımlarla Türkiye dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Libya ve Dağlık Karabağ'da Türk SİHA'larının gösterdiği başarıların ardından yerli ve milli üretimler için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte projeleri desteklemeyen kesimin yeni hedefi uçan arabalar. Yer bilimci Naci Görür, uçan arabalar için "Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor 'Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak' diye. Bu iş nasıl olacak?" sözleri ile dev projeyi küçümsedi.

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 13:49
'Yapamayız edemeyiz'ciler yine ortada!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği bir etkinlikte yapılan 'Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak' açıklaması, yer bilimci Naci Görür tarafından hedef alındı.

'OKUMA ALIŞKANLIĞI OLMAYAN BİR ÜLKE'


Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Görür, Türkiye'nin uçan araba ve bu alandaki liderlik hedefi için şunları söyledi:

Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor “Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak” diye. Dayanamayıp yazıyorum. AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru.

'TÜRKİYE İHA YAPAMAZ' DENİLMİŞTİ


Benzer şekilde muhalif bazı isimler ve gazeteler tarafından da uçan araba projesi hedef alınmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 'Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye'nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz' sözleri muhalif medya ve isimler tarafından alay konusu yapılmıştı.


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