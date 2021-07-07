USD (Alış - Satış) : 8,65 - 8,67 EURO (Alış - Satış) : 10,26 - 10,27
 
Ana Sayfa
Güncel
Tosuncuk'un resmi ifadesi tamamlandı!

Tosuncuk'un resmi ifadesi tamamlandı!

“Çiftlik Bank” vurgununun baş mimarı Mehmet Aydın’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 19 saat süren resmi ifadesi tamamlandı. Aydın’ın sabah 06.30’da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 00:15
Tosuncuk'un resmi ifadesi tamamlandı!

İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen "Çiftlik Bank" vurgununun baş mimarı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

Aydın'ın yanında getirdiği ve yaklaşık 300 sayfadan oluşan şirket evraklarının iddianamedeki müfettiş ve MASAK raporlarıyla karşılaştırmasıyla birlikte cevaplaması için 70 sayfalık soru hazırlanan Aydın'ın İstanbul Emniyeti'nde 19 saat süren resmi ifadesi tamamlandı. Aydın'ın sabah 06.30'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Mehmet Aydın

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a