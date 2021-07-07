Tosuncuk'un resmi ifadesi tamamlandı!

İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen "Çiftlik Bank" vurgununun baş mimarı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.



Aydın'ın yanında getirdiği ve yaklaşık 300 sayfadan oluşan şirket evraklarının iddianamedeki müfettiş ve MASAK raporlarıyla karşılaştırmasıyla birlikte cevaplaması için 70 sayfalık soru hazırlanan Aydın'ın İstanbul Emniyeti'nde 19 saat süren resmi ifadesi tamamlandı. Aydın'ın sabah 06.30'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.