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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın eski arkadaşı anlattı! 'Maddi durumu kötüydü biz para topladık..'

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın eski arkadaşı anlattı! 'Maddi durumu kötüydü biz para topladık..'

Kurduğu Çiftlik Bank saadet zinciri ile binlerce insanı dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 10 yıl önce bulaşıkçı olarak çalıştığı öğrenildi. Mehmet Aydın'ın bulaşıkçılık döneminden eski iş arkadaşı Kemal Çetin, Aydın’ın maddi durumunun o zamanlar hiç iyi olmadığını söyleyerek “Kendi aramızda ona destek olmak için bir miktar para toplayıp yardımcı olduk. Bir kiralık ev tuttuk” ifadelerini kullandı.

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 13:41
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın eski arkadaşı anlattı! 'Maddi durumu kötüydü biz para topladık..'

Kurduğu Çiftçlik Bank saadet zinciri ile binlerce insanı dolandırıp Türkiye'den kaçan ve 3 senenin ardından teslim olan Tosuncuk lakaplı Meyhmet Aydın Türkiye'ye getirildi.Mehmet Aydın'ın 10 sene önce Bursa'da bulaşıkçı olarak çalıştığı öğrenildi.

Burada yaklaşık 7 ay çalışan Aydın’ın o dönem içine kapanık biri olduğu fakat etrafına yazılımcı olmak ve bir oyun geliştirmek istediğini söylediği ifade edildi. Aydın’la birlikte çalışanlardan biri olan Kemal Çetin, o yılları anlattı.

Kemal Çetin, binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın’ın birlikte çalıştıkları dönemde maddi durumunun hiç iyi olmadığını söyledi.

O dönemlerde de Aydın’ın bilgisayar yazılımcılığı yaparak oyun geliştirmek istediğini belirten Çetin, “Mehmet Aydın, 10 yıl önce bulaşıkhanede bulaşık yıkayan bir arkadaşımızdı. Sessiz sakin kimseyle konuşmayan biriydi. Maddi durumu hiç iyi değildi. Biz bunları bilmiyorduk ilk başta fakat daha sonra arkadaşlarımız bu arkadaşın yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Biz de kendi aramızda ona destek olmak için bir miktar para toplayıp yardımcı olduk. Daha sonra evle alakalı bir sıkıntısı olduğunu öğrendik. Bir kiralık ev tuttuk” dedi.


MEHMET AYDIN'IN (TOSUNCUK) GEÇMİŞİ


Çetin “Daha sonra yavaş yavaş ‘Ben yazılım, bilgisayarla alakalı işler yapacağım’ demeye başladı. Tabii, doğal olarak biz de bu kadar içine kapanık, sessiz sakin birinin böyle bir şey yapabileceğine inanmadık. Zaten önceleri bahsettiği şey Çiftlik Bank değildi, bilgisayar yazılımcısı olacağım, bir oyun geliştireceğim falan diyordu. En son buradan ayrıldı gitti. Daha sonra Çiftlik Bank olarak baktık ki, 'Tosuncuk' olmuş, büyümüş, insanları bir şekilde dolandırıp mağdur etmiş. Bizimle çalışırken rap müziğe ilgisi vardı ama muhtemelen başaramadı ki Çiftlik Bank gibi bir organizasyona dahil oldu. Onu tanıyan arkadaşlarımızın hiçbiri bunu tek başına yaptığına ihtimal vermiyor” diye konuştu.

Mehmet Aydın'ın GeçmişiTosuncuk'un GeçmişiBulaşıkçı Tosuncuk

 
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