TOKİ'de tarihi gün! Başkan Erdoğan teslim edecek...

TOKİ, yıllardır Türkiye'yi eğitim, konur, sağlık, yaşam ve hizmet binalarıyla donatıyor. Bugün de Ankara Sincan'daki 1 milyonuncu TOKİ konutunun anahtarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından sahibine teslim edilecek.



Törende Giresun-Bulancak, Denizli- Bozkurt, Konya-İmrenler, Diyarbakır-Sur, Kocaeli- Dilovası, Burdur-Karamanlı ve Kars- Sarıkamış'a da canlı yayında bağlanılarak, projelerin anahtar teslimi yapılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, TOKİ bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanını konut, sağlık, eğitim, yaşam ve kamu hizmet binaları ile donattı. İşte o projeler...





İSTANBUL: 177.372 konut, 9 hastane, 28 büfe, 64 ilkokul, 13 kreş, 5 kütüphane, 29 lise, 36 cami, 11 sağlık ocağı, 19 spor salonu, 1 engelsiz yaşam merkezi, 6 engelsiz bina, 53 kamu binası, 5 pansiyon, 133 ticaret merkezi.



ANKARA: 100.299 konut, 7 hastane, 13 büfe, 61 ilkokul, 21 kreş, 5 kütüphane, 31 lise, 22 spor salonu, 2 aile sağlık merkezi, 59 cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 77 engelsiz yaşam bina, 44 kamu binası, 8 pansiyon, 13 sağlık ocağı, 1 sevgi evi, 65 ticaret merkezi.



İZMİR: 23.727 konut, 7 hastane, 6 büfe, 40 ilkokul, 2 kreş, 10 lise, 18 cami, 5 kamu binası, 1 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 2 spor salonu, 24 ticaret merkezi.







YATIRIM GİTMEYEN İL KALMADI

STATLAR SAĞLIK OCAKLARI OKULLAR YAPILDI

ADANA: 21.201 konut, 6 hastane, 2 büfe, 1 stadyum, 2 büfe, 4 spor salonu, 19 lise, 15 ilkokul, 4 sağlık ocağı, 2 aile sağlık merkezi, 14 cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 6 engelsiz yaşam bina, 7 kamu binası, 1 kütüphane, 5 pansiyon, 1 sevgi evi, 41 ticaret merkezi.AFYONKARAHİSAR: 9.352 konut, stadyum, 13 cami, 5 hastane, 1 huzur evi, 5 ilkokul, 1 kreş, 1 lise, 1 meslek yüksek okulu, 4 pansiyon, 1 spor salonu, 18 ticaret merkezi, 1 sosyal tesis, 2 kamu binası.BALIKESİR: 10.682 konut, 4 hastane, 3 büfe, 12 ilkokul, 2 kreş, 1 kütüphane, 5 lise, 2 sağlık merkezi, 3 büfe, 17 cami, 3 kamu binası, 6 pansiyon, 2 sağlık ocağı, 2 spor salonu, 44 ticaret merkezi.BATMAN: 6.352 konut, 4 hastane, 11 ilkokul, 1 kreş, 1 kütüphane, 7 lise, 1 aile sağlık merkezi, 8 cami, 12 kamu binası, 7 pansiyon, 2 sağlık ocağı, 4 spor salonu, 6 ticaret merkezi.BOLU: 5.943 konut, 2 hastane, 2 büfe, 4 ilkokul, 1 kreş, 3 lise, 2 aile sağlık merkezi, 9 cami, 1 kamu hizmet binası, 2 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 14 ticaret merkezi.BURSA: 23.943 konut, 7 hastane, 6 büfe, 18 ilkokul, 3 kreş, 2 kütüphane, 11 lise, 1 aile sağlık merkezi, 23 cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 6 engelsiz yaşam bina, 2 kamu binası, 1 huzur evi, 4 pansiyon, 5 sağlık ocağı, 3 spor salonu, 18 ticaret merkezi.DENİZLİ: 13.544 konut, 2 hastane, 4 büfe, 14 ilkokul, 6 lise, 2 aile sağlık merkezi, 20 cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 6 engelsiz yaşam binası, 3 kamu binası, 3 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 1 spor salonu, 28 ticaret merkezi.DİYARBAKIR: 19.790 konut, 7 hastane, 14 ilkokul, 2 kreş, 1 kütüphane, 10 lise, 2 aile sağlık merkezi, 10 cami, 4 kamu binası, 1 pansiyon, 3 sağlık ocağı, 3 spor salonu, 18 ticaret merkezi.DÜZCE: 6.763 konut, 2 hastane, 4 büfe, 6 ilkokul, 2 kreş, 1 lise, 2 aile sağlık merkezi, 6 cami, 1 kamu binası, 1 pansiyon, 2 sağlık ocağı, 3 sevgi evi, 1 spor salonu, 10 ticaret merkezi.ELAZIĞ: 30.980 konut, 3 hastane, 2 büfe, 12 ilkokul, 2 kütüphane, 9 lise, 5 aile sağlık merkezi, 21 cami, 2 kamu binası, 2 pansiyon, 1 sevgi evi, 1 spor salonu, 89 ticaret merkezi.ERZURUM: 13.905 konut, 6 ilkokul, 8 lise, 4 spor salonu, 11 cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 7 engelsiz bina, 2 kamu hizmet binası, 9 pansiyon, 1 sevgi evi, 87 ticaret merkezi.ESKİŞEHİR: 11.024 konut, 4 hastane, 10 ilkokul, 4 kreş, 4 lise, 3 spor salonu, 2 aile sağlık merkezi, 6 cami, 2 kamu binası, 1 pansiyon, 10 ticaret merkezi.GAZİANTEP: 23.462 konut, 1 hastane, 13 ilkokul, 3 kreş, 1 kütüphane, 7 lise, 17 cami, 2 kamu binası, 3 sağlık ocağı ve pansiyon, 2 spor salonu, 17 ticaret merkezi.HAKKARİ: 4.487 konut, 3 hastane, 2 ilkokul, 1 kreş, 7 lise, 5 cami, 1 spor salonu, 4 ticaret merkezi.HATAY: 7.842 konut, 2 hastane, 2 büfe, 10 ilkokul, 2 kreş, 5 lise, 7 cami, 3 aile sağlık merkezi, 1 engelsiz yaşam merkezi, 7 engelsiz bina, 4 kamu binası, 2 pansiyon, 1 spor salonu, 12 ticaret merkezi.KARAMAN: 6.911 konut, 1'er hastane, büfe, kütüphane, kamu binası, pansiyon, sevgi evi, sağlık merkezi, spor salonu, 3 ilkokul, 2 lise, 8 cami, 9 ticaret merkezi.KAYSERİ: 19.953 konut, 4 büfe, 2 lise, 13 ilkokul, 2 kreş, 1 kütüphane, 27 cami, 1'er pansiyon ve sağlık ocağı, 3 spor salonu, 22 ticaret merkezi.KOCAELİ: 22. 565 konut, 6 büfe, 3 hastane, 13 ilkokul, 2 kreş, 13 lise, 14 cami, 2 kamu binası, 3 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 3 sevgi evi, 2 spor salonu, 9 ticaret merkezi.KONYA: 28.721 konut, 5 büfe, 13 hastane, 22 ilkokul, 3 kreş, 1 kütüphane, 10 lise, 29 cami, 6'şar kamu binası ve pansiyon, 4'er sağlık ocağı, spor salonu, 48 ticaret merkezi.KÜTAHYA: 13.217 konut, 3 hastane, 21 ilkokul, 3 kreş, 1 kütüphane, 14 lise, 26 cami, 1'er sağlık merkezi ve sevgi evi, 2'şer kamu binası, sağlık ocağı, 4 pansiyon, 3 spor salonu, 21 ticaret merkezi.MALATYA: 18.777 konut, 5 hastane, 13 ilkokul, 8 lise, 17 cami, 5 aile sağlık merkezi, 1 engelsiz yaşam merkezi, 6 engelsiz bina, 2 kamu binası, 4 pansiyon, 2 sağlık ocağı, 55 ticaret merkezi.MANİSA: 9.530 konut, 5 hastane, 4 büfe, 16 ilkokul, 7 lise, 15 cami, 2 aile sağlık merkezi, 5 kamu binası, 2'şer pansiyon ve spor salonu, 61 ticaret merkezi.MARDİN: 9.391 konut, 4 hastane, 8 ilkokul, 1 kütüphane, 10 lise, 13 cami, 2 kamu binası, 1 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 1 spor salonu, 8 ticaret merkezi.