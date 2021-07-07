Tahşiye Kumpasında flaş gelişme!

Tahşiye'de kumpas davasında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya 'Silahlı tetöt örgütü yöneticiliği' suçundan 18 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 9 yıl, ve 'iftiradan' 4 yıl olmak üzere toplamda 31 yıl hapis cezası almıştı.



Eski İstanbul TEM Şube Müdürü Yurt Atayün ise 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 9 yıl ve 'İftira' suçundan da 4 yıl olmak üzere toplamda 25 yıl hapis cezası almıştı.



Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Karaca ve Atayün için 'resmi belgede sahtecilik' suçundan verilen cezaların bozulmasını hükmetti.





MAHKEME KARARINDA DİRENDİ



ÖRGÜT ÜYELİĞİ KARARINDA DA DİRENDİ



10 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI



Yargılamayı yapan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'dan gelen dosyada, bozma ilamı sonrası yeniden yapılan ilk duruşmada Yargıtay'ın verdiği karara direndi. 10 sanığın da 'resmi belgede sahtecilik' suçunu işlediklerinin sabit olduğuna değinilen kararda, 'Suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanıkların kasta dayalı kusurlarının yoğunluğu, sanıkların güttüğü amaç ve saik nazara alınarak 9 yıl ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmalarına' hükmü verildi.Yargıtay kararında; 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçundan ceza alan Çetin Öztürk, Recep Güleç, Mustafa Uyanık hakkında verilen kararı da bozmuştu. Mahkeme tekrar ele aldığı dosyada verdiği kararda da, bu bozma ilamına da direndi. Daire, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçlarından hapis cezasına mahkum edilen Erdem Kısa ve Rıfat Aslan ile ilgili hükümlerin bozulmasına da karar verdi. Yerel mahkeme verdiği kararında direnerek, iki sanığın da 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti.'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçlarından cezalandırılan Çetin Öztürk ve Recep Güleç'in de yer aldığı 10 sanık hakkında da Yargıtay eksik araştırma gerekçesiyle verilen hükmü bozmuştu. Yerel mahkeme verdiği kararda 10 sanık hakkındaki verilen bozma kararına ise uydu ve iki suçtan yargılanan 10 sanık hakkındaki dosyanın yeni bir esasa kaydedilmesine hükmetti. Mahkeme kararında ayrıca, bu dosyada yargılanacak olan 8 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin de devamına karar verdi.