Süt banyosundan sonra bir skandal da Afyonkarahisar'dan! Ayakkabılarıyla meyvelerin üzerinde böyle tepindi...

Süt banyosundan sonra bir skandal da Afyonkarahisar'dan! Ayakkabılarıyla meyvelerin üzerinde böyle tepindi...

Yeme -içme sektöründeki skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. İnfial yaratan süt banyosu, ekmek hamuruyla top oynama skandallarının ardından bir skandal görüntü de Afyonkarahisar'dan geldi. Meyve suyu üretimi yapan bir tesiste çalışanlardan birinin ayakkabılarıyla meyvelerin üzerinde tepinmesi tepkilere sebep oldu.