Süt banyosundan sonra bir skandal da Afyonkarahisar'dan! Ayakkabılarıyla meyvelerin üzerinde böyle tepindi...

Yeme -içme sektöründeki skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. İnfial yaratan süt banyosu, ekmek hamuruyla top oynama skandallarının ardından bir skandal görüntü de Afyonkarahisar'dan geldi. Meyve suyu üretimi yapan bir tesiste çalışanlardan birinin ayakkabılarıyla meyvelerin üzerinde tepinmesi tepkilere sebep oldu.
Ekmek hamuruyla top oynama, süt banyosu, et döner dansının ardından bir skandal da Afyonkarahisar'daki meyve suyu üretimi yapan bir tesisten geldi.
Meyve suyu tesisinde çekilen görüntüler mide bulandırdı. Görüntülerde; Bir çalışan, meyvelerin bulunduğu kazanın üzerine ayakkabıyla çıkıp tepinmeye başladı.
Bununla da kalmayan personel, o anları arkadaşının cep telefonuyla kayda aldırıp sosyal medyada paylaştı.