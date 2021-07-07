Son Dakika Akbank Düzeltildi Akbank IBM DB2 Yüzünden mi Çöktü? Akbank'ta Sistemin Çökme Sebebi

Akbank'ta 30 saati aşkın süredir mevcut olan kesinti pek çok kullanıcının rahatsız olmasına sebep oldu! Milyonlarca Akbank kullanıcısının şikayet oluşturmasını sağlayan Akbank erişim problemi düzeltilemedi. Erişim sıkıntısı devam ederken Akbank neden çöktü sorusuna cevap verildi! Peki, Akbank neden çöktü?





Akbank Neden Çöktü? Akbank'ta Sistemin Çökmesinin Nedeni Açıklandı



Akbank Ne Zaman Düzelecek?











Akbank Son Dakika Açıklaması

Akbank'ta dün sabah başlayan kesinti 30 saati aşkın süredir devam ederken sorun hakkında yeni iddialar oluşturuldu!sorularının ardından Akbank'ta sistemin çökmesinin nedeni IBM DB2 problemi olduğu iddia edildi. IBM DB2 probleminden kaynaklı olarak Akbankt'ta çöküntü olduğu iddia edilirken Akbank henüz bu iddialara resmi yanıt gerçekleştirmedi. Bu durumSorusunun yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.Akbank'ta meydana gelen erişim probleminin ne zaman çözüleceği iki gündür sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Bu durum her ne kadar yankı uyandırsa da Akbank'ın yapmış olduğu açıklamalarda Akbank teknik ekiplerinin erişim problemini çözmeye çalıştıkları yer alıyor. Milyonlarca kullanıcının işlerinin aksamasına ve mağduriyet yaşamasına sebep olan Akbank'ın ne zaman düzeltileceği hakkında henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Sorunu çözmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.Akbank'ı tercih eden esnaf, e-ticaret firmaları ve şirketlerin Akbank erişim sıkıntısı sebebiyle zarara uğradığım açıklandı! Bu durum üzerine yorum yapan uzmanlar Ahbank'ı tercih eden esnaflardan çok kurumun zarar göreceğini bildirdi. Tüm finansal işleyişlerin ve şirket fonksiyonlarının sekteye uğramasına sebep olan Akbank çöküntüsünün büyük oranda Akbank'ı etkileyeceği belirtildi. Akbank'ın sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada ise sistemde meydana gelen hatanın siber saldırı ve türevlerin kaynaklanamadığı söylense de Akbank kullanıcılarınıon tedirginliği devam ediyor.içerisinde yer alan müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz mesajı Akbank kullanıcılarının tepkisini çekti.