Son Dakika Akbank Açıklama Yaptı! Akbank Mobil Düzeldi mi? Akbank Ne Zaman Düzelecek? Akbank Düzeldi mi?

Akbank'ın web sitesine ve mobil bankacılığına erişim sağlanamaması üzerine milyonlarca kullanıcı mağduriyet yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren sisteme erişim sağlayamayan kullanıcılar Akbank siber saldırıya mı uğradı? Sorusunun cevabını arıyor. Akbank siber saldırı iddialarının yaşanması üzerinde Akbank'tan açıklama geldi! İşte Son dakika Akbank siber saldırı açıklaması…





Akbank Mobil Düzeldi mi?











Akbank Ne Zaman Düzelecek?





Akbank'tan Açıklama Geldi!

Akbank'ın sabah erken saatlerinden itibaren yaşadığı sistemsel sorun milyonlarca kullanıcının şikayetine sebep oldu. Akbank'a erişim probleminin sosyal medyada gündem olması üzerine akşam saatlerine kadar Akbank mobil düzeldi mi sorusu sorulmaya başladı. Peki,Akbank'ın öğle saatlerinde erişim sıkıntısı ve Akbank'a siber saldırı iddiası üzerine gerçekleştirdiği açıklamada siber saldırının olmadığı belirtildi. Teknik ekiplerin erişim sıkıntısını düzeltmek için çabaladığını açıklayan Akbank, resmi sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli açıklamalar gerçekleştirdi. Akşam saatlerine kadar düzelmeyen Akbank erişim sorunu Akbank ne zaman düzelecek sorusunu gündeme getirdi. Peki,Akbank'ın sabah saatlerinden itibaren başlayan erişim probleminin ne zaman düzeleceği hakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.Akbank resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılandoğrultusunda Akbank teknik ekibinin sorunu çözmek için uğraştığı belirtildi. Akbank'rtan gelen açıklamaya göre sistemsel problemin çözülmesi için zaman gerektiğinden ve Akbank kullanıcılarının anlayışlarından dolayı teşekkür ettiklerinden bahsedildi.vehakkında Akbank'ın resmi açıklama yapması bekleniyor.