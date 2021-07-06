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Son Dakika Akbank Açıklama Yaptı! Akbank Mobil Düzeldi mi? Akbank Ne Zaman Düzelecek? Akbank Düzeldi mi?

Son Dakika Akbank Açıklama Yaptı! Akbank Mobil Düzeldi mi? Akbank Ne Zaman Düzelecek? Akbank Düzeldi mi?

6 Temmuz 2021 Salı sabah saatlerinden itibaren Akbank hesaplarına erişim sağlanamıyor! Tüm gün süren erişim sıkıntısı pek çok kullanıcının şikayette bulunmasına sebep oldu. Akbank mobil kullanımında meydana gelen erişim problemi üzerine Akbank’tan açıklama geldi! Akbank’ın mobil bankacılık ve internet bankacılığında yaşanan erişim sıkıntısı üzerinde Akbank’a siber saldırı mı yapıldı? Sorusu gündeme geldi. Peki, Akbank ne zaman düzelecek? Akbank’tan açıklama…

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 17:07
Son Dakika Akbank Açıklama Yaptı! Akbank Mobil Düzeldi mi? Akbank Ne Zaman Düzelecek? Akbank Düzeldi mi?

Akbank'ın web sitesine ve mobil bankacılığına erişim sağlanamaması üzerine milyonlarca kullanıcı mağduriyet yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren sisteme erişim sağlayamayan kullanıcılar Akbank siber saldırıya mı uğradı? Sorusunun cevabını arıyor. Akbank siber saldırı iddialarının yaşanması üzerinde Akbank'tan açıklama geldi! İşte Son dakika Akbank siber saldırı açıklaması


Akbank Mobil Düzeldi mi?


Akbank'ın sabah erken saatlerinden itibaren yaşadığı sistemsel sorun milyonlarca kullanıcının şikayetine sebep oldu. Akbank'a erişim probleminin sosyal medyada gündem olması üzerine akşam saatlerine kadar Akbank mobil düzeldi mi sorusu sorulmaya başladı. Peki, Akbank mobil düzeldi mi?

Akbank'ın öğle saatlerinde erişim sıkıntısı ve Akbank'a siber saldırı iddiası üzerine gerçekleştirdiği açıklamada siber saldırının olmadığı belirtildi. Teknik ekiplerin erişim sıkıntısını düzeltmek için çabaladığını açıklayan Akbank, resmi sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli açıklamalar gerçekleştirdi. Akşam saatlerine kadar düzelmeyen Akbank erişim sorunu Akbank ne zaman düzelecek sorusunu gündeme getirdi. Peki, Akbank ne zaman düzelecek?






Akbank Ne Zaman Düzelecek?


Akbank'ın sabah saatlerinden itibaren başlayan erişim probleminin ne zaman düzeleceği hakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.


Akbank'tan Açıklama Geldi!

Akbank resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika Akbank açıklaması doğrultusunda Akbank teknik ekibinin sorunu çözmek için uğraştığı belirtildi. Akbank'rtan gelen açıklamaya göre sistemsel problemin çözülmesi için zaman gerektiğinden ve Akbank kullanıcılarının anlayışlarından dolayı teşekkür ettiklerinden bahsedildi. 





Akbank mobil ne zaman düzelecek? ve Akbank mobil siber saldırı iddiaları hakkında Akbank'ın resmi açıklama yapması bekleniyor.

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