RTÜK'ten Halk Tv'ye ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüştü. Görüşülen raporlar kapsamında Halk TV'ye “Görkemli Hatıralar” programından dolayı ceza verildi.



Yayında CHP eski Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın Grup Yorum'un eseri olan Cemo'yu seslendirmesini “terör örgütü propagandası” kabul eden Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) oy çokluğuyla Halk TV'ye para ve program durdurma cezası verdi.