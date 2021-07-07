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Obama’dan eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’e veda mektubu!

Obama’dan eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’e veda mektubu!

Eski ABD Başkanı Barack Obama, görevi bugün halefi Isaac Herzog’a devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e gönderdiği veda mektubunu yayınladı. Rivlin’in ortaklığına her zaman güvendiğini belirten Obama, kendisinden gurur duyduğunu açıkladı.

Dünya / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 19:46
Obama’dan eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’e veda mektubu!

İsrail'de Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Isaac Herzog yemin ederek göreve başlarken, eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin 2014 yılından bu yana oturduğu koltuğa veda etti.

"ORTAKLIĞINA HER ZAMAN GÜVENİYORUM"

Eski ABD Başkanı Barack Obama, yemin töreninin ardından görev süresinin bitiminden önce Rivlin'e gönderdiği veda mektubunu yayınladı. Obama'nın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mektubunda, Rivlin'in tavsiyelerine ve ortaklığına her zaman güvenebileceği ifadeleri yer aldı.

Obama mektupta ayrıca, Rivlin'in liderliğinin örnek teşkil ettiğini söyleyerek, "Güvenlik ortaklığı ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik ortak çabalarımızdan gurur duyuyorum" dedi.

RİVLİN'DEN VEDA: BABA VE BÜYÜKBABA OLMAYA GERİ DÖNÜYORUM

Haziran'da Knesset'te yapılan gizli oylama sonucunda İsrailli politikacı, avukat ve İsrail Yahudi Ajansı Başkanı Isaac Herzog, 120 üyeli İsrail parlamentosunda 87 oy alarak İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı. Bugünkü yemin töreni ile birlikte Herzog görevi, 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan Rivlin'den devraldı.

Yemin töreninde konuşan Rivlin, İsraillilere hizmet etme ayrıcalığına sahip olduğu için minnettarlığını dile getirmiş, "Baba ve büyükbaba olmaya geri dönüyorum" demişti.

RİVLİN: OBAMA 8 YIL BOYUNCA İSRAİL'E ÇALIŞTI

Rivlin, ABD'de 20 Ocak 2017'de görevini devreden Başkan Barack Hussein Obama'nın, 8 yıl süren görevi boyunca İsrail'e destek vermek için çalıştığını söylemişti.

Kudüs'teki İsrail Devlet Başkanlığı konutunda, görev süresini tamamlayarak ülkeden ayrılacak olan ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro onuruna resepsiyon düzenlendi.

Rivlin, Kudüs'teki İsrail Devlet Başkanlığı konutunda, görev süresini tamamlayarak ülkeden ayrılacak olan ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro onuruna resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Barack Obama, 8 yıl süren başkanlık görevi boyunca askeri alan başta olmak üzere İsrail'e destek vermek için çalıştı." sözlerini sarf etmişti.

ISAAC HERZOG KİMDİR?

Eski Yahudi Ajansı Başkanı olan 60 yaşındaki Isaac Herzog, 1983-1993 yıllarında görev yapan ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu. Isaac Herzog, 2013-2017 yıllarında İşçi Partisi'nin liderliğini yürütmüştü.

İsrail'de 7 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.

 
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