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O ülkede günlük vaka sayısı yine 1000'in üzerine çıktı!

O ülkede günlük vaka sayısı yine 1000'in üzerine çıktı!

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 1010 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı, 19 Haziran'dan sonra ilk kez 1000'in üzerine çıkmış oldu.

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 21:51
O ülkede günlük vaka sayısı yine 1000'in üzerine çıktı!

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 177 bin 977 testte 1010 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

19 Haziran’dan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı.

Salgının ülkede resmen başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 265 bin 714'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 41 bin 840 olarak kaydedildi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 artarak 127 bin 718'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 1735 artışla 4 milyon 96 bin 156'ya ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 55 milyon 149 bin 301 oldu. Aşılananların 21 milyon 765 bin 4'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

 
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