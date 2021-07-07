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Mario Balotelli Kimdir? Mario Balotelli Kaç Yaşında?

Mario Balotelli Kimdir? Mario Balotelli Kaç Yaşında?

Adana Demirspor transferinin gerçekleştiği duyurulan Mario Balotelli son zamanların en çok konuşulan isimlerinden oldu! Transfer haberinin yayılmasıyla birlikte büyük bir heyecana sebep olan Mario Balotelli kimdir? Mario Balotelli kaç yaşında?

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:45
Mario Balotelli Kimdir? Mario Balotelli Kaç Yaşında?

Adana Demirspor'un yeni transferinin Mario Balotelli olduğu açıklandı! Açıklanan haberin ardından Adana Demirspor taraftarlarının yüzü güldü! Milyonların merakla beklediği Mario Balotelli kimdir? Mario Balotelli kaç yaşında?

Mario Balotelli Kimdir?

Adana Demirspor kulübünün yeni futbolcusu Mario Barwuah Balotelli 12 Ağustos 1990 İtalya doğumludur. Santrafor mevkisinde oynayan Mario Balotelli Gana asıllı İtalyan futbolcudur. Ağustos 2010 yılında Fildişi sahili ile yapılan dostluk maçında ilk kez İtalya milli futbol takımı formasını giymiştir. Peki, Mario Balotelli kaç yaşında?



Mario Balotelli Kaç Yaşında?

Adana Demirspor'un  yeni oyuncusu Mario Balotelli hakkında merak edilen bir diğer soru ise Mario Balotelli kaç yaşında sorusudur. Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli 30 yaşındadır. Gana asıllı futbolcu Mario Balotelli 2010-2018 yılları arasında İtalya milli takımında forma giymiştir.


Mario Balotelli Oynadığı Takımlar


21/22 1 Tem 2021 Monza ---> Kulüpsüz

20/21 7 Ara 2020 Kulüpsüz --->Monza

20/21 1 Tem 2020 Brescia Calcio --->Kulüpsüz

19/20 18 Ağu 2019 Olimpik Marsilya ---> Brescia

18/19 23 Oca 2019 OGC Nice---> Marsilya

16/17 31 Ağu 2016 Liverpool ---> OGC Nice

15/16 30 Haz 2016 Milan ---> Liverpool Kiralıktan geri döndü

15/16 27 Ağu 2015 Liverpool ---> Milan Kiralık

14/15 25 Ağu 2014 Milan ---> Liverpool

12/13 31 Oca 2013 Manchester City ---> Milan

10/11 12 Ağu 2010 FC Internazionale---> Manchester City

07/08 1 Tem 2007Inter U19 FC ---> Inter

06/07 31 Ağu 2006 AC Lumezzane ---> Inter U19

05/06 1 Nis 2006 AC Lumezzane ---> Lumezzane



Adana Demirspor'un transfer haberinin yapılmasının ardından hayatı merak edilen Mario Balotelli oldukça başarılı bir futbolcudur. Mario Balotelli oynadığı takımlar ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır.

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