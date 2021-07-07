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Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yattı mı?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yattı mı?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla “Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?” soruları çok fazla araştırılmaya başladı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu. İşte Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih…

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:46
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yattı mı?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?” sorusu Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla binlerce emekli tarafından araştırılmaya başladı. Kurban Bayramı ikramiyeleri, bir süredir merakla beklenen bir konuydu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Kurban Bayramı ikramiyeleri de belli olmuştu. Binlerce emekliye yatırılacak olan Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu oldukça merak edildi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından ardından tüm Türkiye Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılma tarihine kitlenmişti. Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yattı mı? Sizler için Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi yazdık.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?


Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bayram ikramiyeleri de merak konusu olmuştu. 19 Temmuz gününe denk gelen Bayram arifesinden önce ikramiyelerin hesaplara yatması bekleniyordu. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihi 12-20 Temmuz aralığında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Böylece SSK ve Bağkur emeklileri 17 Temmuz itibariyle hem zamlı maaşlarını hem de ikramiyelerini almış olacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE KADAR?


Kurban Bayramı ikramiyeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Kabine toplantısının ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, bayram ikramiyelerinin 1100 lira olacağını duyurmuştu.




BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?


Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyeleri; SGK'dan emekli aylığı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, vazife malüllüğü aylığı alanlar, ölüm aylığı alanlar, sürekli işgörmezlik geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik koruyucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlara yatırılıyor. Ayrıca ikramiyeden ölüm aylığı alanlar da yararlanabiliyor.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI NE KADAR OLDU?


Enflasyon oranından kaynaklanan memur ve emekli zamları belli oldu. Aile yardım ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya yükselirken, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi. Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış gerçekleşmişti. Enflasyon rakamlarından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı. Söz konusu dönem için SSK ve Bağkur emekli aylıklarına da aynı oranda zam yapıldı.




KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramına ilişkin önemli açıklamalar yapmıştı. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyordu. Başkan Erdoğan açıklamalarında Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olacağını duyurdu.

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