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Kripto Para kullananlar dikkat! Ödeme yapmayı durdurdular...

Kripto Para kullananlar dikkat! Ödeme yapmayı durdurdular...

En büyük kripto para borsalarından Binance, Sepa üzerinden ödeme yapmayı durdurdu.

Ekonomi / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 12:12
Kripto Para kullananlar dikkat! Ödeme yapmayı durdurdular...

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance Avrupa'nın en yaygın ödeme ağlarından biri olan Sepa üzerinden ödeme yapmayı geçici olarak durdurdu.

KENDİ KONTROLLERİNİN DIŞINDA


Binance, bu durumun kendi kontrolleri ötesindeki gelişmelerden kaynaklandığını duyurdu. Sepa, Avrupa genelinde euro ödemelerin uyumlaştırmayı amaçlayan proje olarak öne çıkıyor.

Sepa'yı yöneticileri ise Binance kararına ilişkin açıklama yapmadı.

DÜN DE İNGİLİZ BANKA BARCLAYS ÖDEME YAPMAYI DURDURMUŞTU


Binance'a karşı ülkeler ve şirketler tavır almayı sürdürüyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İngiltere ve Kanada'da yasaklanmasının ardından şimdi de İngiliz banka Barclays tarafından veto yedi.

Barclays, Binance kripto para borsasına kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldı.

Barclays konuyu müşterilerine mesaj göndererek açıkladı. Açıklamada ikinci bir açıklamaya kadar müşterilerinden kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapmamalarını istedi.

PARA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR


Barclays müşterileri, Binance'dan paralarını çekme işlemini gerçekleştirebiliyor.

BINANCE'DEN İLK AÇIKLAMA: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK


Binance'dan konuya ilişkin olarak Twitter üzerinden açıklama yapıldı. Binance 'Bazı iş ortaklarımızın Binance kullanıcılarına hizmet vermeyi tek taraflı olarak durdurma kararı aldıklarını öğrenmekten hayal kırıklığına uğradık.

İş ortaklarımızı herhangi bir endişesi varsa konuya görüşmek için bir araya gelmeyi memnuniyetle karşılarız' tweetini paylaştı.

Kripto ParaBinanceSepa

 
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