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Kocası tüfekle gözünden vurmuştu! Davada karar belli oldu!

Kocası tüfekle gözünden vurmuştu! Davada karar belli oldu!

İzmir'de 25 yaşındaki Tuğçe Aras, kendisinden 25 yaş büyük eşi Akif Aras tarafından pompalı tüfekle gözünden vuruldu. Kadına şiddetin korkunç örneklerinden biri olan olayda dava süreci 3 yılı buldu. Bugün açıklanan davanın kararına göre cani koca 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yaşam / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:36
Kocası tüfekle gözünden vurmuştu! Davada karar belli oldu!

25 yaşındaki Tuğçe Aras, kendisinden 23 yaş büyük ayrılmak istediği  kocası tarafından saldırıya uğradı. Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, yaşadığı saldırı sebebiyle 15 ameliyat geçirdı. Yüzü tanınmaz hale gelen Aras, hukuk mücadelesini 3 yıl sürdürdü. 

HUKUK MÜCADELESİ


Üç yılda 15 ameliyat geçiren Tuğçe'nin sağ gözünün yerine protez takıldı, burnu koku alma duyusunu kaybetti. Tüm bunlara sebep olan Akif Aras ise 45 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Akif Aras bununla da yetinmeyip 'Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Sana yaptığımın daha fazlasını ailene yaparım' diyerek genç kızı baskı altına alıp evlendi. Ancak her gün yaşadığı korku ve şiddet artık canından bezdirmişti.

DAVA 3 YIL SÜRDÜ


Tuğçe, gördüğü şiddete daha fazla dayanamayarak, kadın cinayetlerinde başarılarıyla birçok ödül alan İzmirli avukat Sibel Önder'in kapısını çaldı. Tuğçe Aras, avukatı Sibel Önder'le birlikte hukuk mücadelesi başlattı. Üç yıldan fazla hukuk zaferi için bekleyen genç kızın avukatı Önder, müvekkili Tuğçe Aras'ı bu hale getiren cani koca Akif Aras'ın İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürmeye teşebbüsten ceza aldığını ancak vurduktan sonra yaralı olarak hastaneye götürüp bıraktığı 3 ay 6 gün hapis cezası verildiğini duyurdu.


TEK İSTEĞİ BOŞANMAK


Mahkemeye tutuksuz sanık olarak gelen Akif Aras, duruşma salonunda jandarmalar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuğçe Aras, 'Şimdi tek isteğim bu kişiden boşanmak' dedi.

TANINMAYACAK HALE GELDİ


Tuğçe, yüzünü tanınmayacak hale getiren, bir gözünü ve koku alma duygusunu alan Akif Aras tarafından uğradığı şiddeti anlatmıştı. Tuğçe, 'İlk anda korkudan olayın kaza olduğunu söyledim. Çünkü beni tehdit etti' demişti.

Kadına ŞiddetEşi Tarafından Pompalı Tüfek Ile Vurulan Kadın

 
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