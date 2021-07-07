KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan AB'ye tepki! 'Taviz veremeyiz'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN Türk'tün yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersin Tatar, Rum tarafının Annan Planı'na hayır demesine rağmen AB'ye alınamasının Kınrıs meselesini daha karışık hale getirdiğini söyledi.



AB Komisyonu Başkanı Bayan Ursula Von Der Leyen'in 'Avrupa Birliği'nin Kıbrıs’ta iki devlet önerisini asla kabul etmeyeceğini net olarak Türkiye Cumhurbaşkanına belirttim' sözlerine cevap veren Tatar, 'Kıbrıs'ta zaten iki devlet vardır' dedi.



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ANNAN PLANI NEDİR?

Tatar sözlerine şöyle devam etti;'Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. İki ayrı halk olduğuna göre, iki egemenlik vardır. Bu da iki eşit devlet demektir.'Tatar adada çözüm ile ilgili 'Bir anlaşma isterlerse o anlaşma iki devletin işbirliği ile olabilir' dedi.Tatar, 'Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir şey yoktur. Kıbrıs Cumhuriyeti ortak bir cumhuriyettir. Güney'deki devlet Kıbrıs Rum devletidir KKTC en az güneydeki devlet kadar meşrudur' ifadelerini kullandı.'Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Temmuz'daki KKTC ziyaretinde bir müjde açıklanır mı?' sorusu üzerine Tatar, 'Mutlaka gaz rezervleri var. gerginlik bu zenginliklerin olmasında dolayı' dedi.Tatar'a Erdoğan'ın 'Doğalgazın sinyalleri gelmiştir' açıklaması hatırlatıldı. Konu ile ilgili Tatar şu ifadeleri kullandı;'Zaman zaman dinleme oluyor. Cumhurbaşkanı en yetkili ağızdan söylüyor. Biz bu bölgede hakkımızı hukukumuzu yedirmeyiz.'Tatar, KKTC'ye kurulacak SİHA hava üssü ile ilgili ' Gerginlikten yana değiliz ama hazırlıklı olmak lazım' dedi.Annan Planı, Türk ve Rum kesimleri halinde bölünmüş Kıbrıs Adası'nın bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren Birleşmiş Milletler planıdır. Adını, planı ortaya atan BM eski genel sekreteri Kofi Annan'dan alır.