USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
 
Ana Sayfa
Dünya
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan AB'ye tepki! 'Taviz veremeyiz'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan AB'ye tepki! 'Taviz veremeyiz'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gündeme ilişkin açıklamalar yaparak AB'ye sert tepki gösterdi. Ersin Tatar, iki devlet politikasından taviz veremeyeceklerini dile getirdi.

Dünya / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 12:29
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan AB'ye tepki! 'Taviz veremeyiz'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN Türk'tün yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersin Tatar, Rum tarafının Annan Planı'na hayır demesine rağmen AB'ye alınamasının Kınrıs meselesini daha karışık hale getirdiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Bayan Ursula Von Der Leyen'in 'Avrupa Birliği'nin Kıbrıs’ta iki devlet önerisini asla kabul etmeyeceğini net olarak Türkiye Cumhurbaşkanına belirttim' sözlerine cevap veren Tatar, 'Kıbrıs'ta zaten iki devlet vardır' dedi.

RUM YÖNETİMİNDE 'MARAŞ' PANİĞİ 

Tatar sözlerine şöyle devam etti;

'Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. İki ayrı halk olduğuna göre, iki egemenlik vardır. Bu da iki eşit devlet demektir.'

Tatar adada çözüm ile ilgili 'Bir anlaşma isterlerse o anlaşma iki devletin işbirliği ile olabilir' dedi.

Tatar, 'Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir şey yoktur. Kıbrıs Cumhuriyeti ortak bir cumhuriyettir. Güney'deki devlet Kıbrıs Rum devletidir KKTC en az güneydeki devlet kadar meşrudur' ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Temmuz'daki KKTC ziyaretinde bir müjde açıklanır mı?' sorusu üzerine Tatar, 'Mutlaka gaz rezervleri var. gerginlik bu zenginliklerin olmasında dolayı' dedi.

Tatar'a Erdoğan'ın 'Doğalgazın sinyalleri gelmiştir' açıklaması hatırlatıldı. Konu ile ilgili Tatar şu ifadeleri kullandı;

'Zaman zaman dinleme oluyor. Cumhurbaşkanı en yetkili ağızdan söylüyor. Biz bu bölgede hakkımızı hukukumuzu yedirmeyiz.'

Tatar, KKTC'ye kurulacak SİHA hava üssü ile ilgili ' Gerginlikten yana değiliz ama hazırlıklı olmak lazım' dedi.

ANNAN PLANI NEDİR?

Annan Planı, Türk ve Rum kesimleri halinde bölünmüş Kıbrıs Adası'nın bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren Birleşmiş Milletler planıdır. Adını, planı ortaya atan BM eski genel sekreteri Kofi Annan'dan alır.

Ersin Tatar'dan Ab TepkisiKıbrıs MeselesiAnnan PlanıAnnan Planı Nedir?

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a