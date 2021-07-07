Jamaika Köle Ticaretindeki Rolü Nedeniyle Ingiltere Kraliçesi'nden Tazminat Talep Edecek

Jamaika hükümeti, köleligin zarar verici etkilerinin hala devam ettigini belirterek Kraliçe 2. Elizabeth ve Ingiltere'ye sunulmak üzere tazminat dilekçesi hazirlayacaklarini bildirdi.



Kültür, Toplumsal Cinsiyet, Eglence ve Spor Bakani Olivia Grange, yaptigi açiklamada, 'Transatlantik köle ticaretinin kurbanlari ve torunlari için telafi edici adalet arayisina yönelik çabamizda daha fazla adim attigimizi duyurmaktan özellikle memnuniyet duyuyoruz.' dedi.



Söz konusu tazminat dilekçesi adimi, Jamaika'daki muhalefet partisi Halkin Ulusal Partisi (PNP) tarafindan da desteklendi.



PNP lideri Mark Golding, muhalefetin kölelik tazminati çagrisini oldukça uzun zamandir destekledigi açiklamasinda bulundu.



Ingiliz tahtinin sahibi, Ingiliz Milletler Toplulugu üyesi ülkelerde devlet baskani görev ve yetkilerini, kendisi tarafindan atanan Genel Valiler araciligi ile sürdürüyor.



Ingiliz Milletler Toplulugu üyesi ülkelerde hükümet programi, Basbakanlar tarafindan hazirlansa da Kraliçe'nin temsilcisi olarak Genel Valiler tarafindan okunuyor. Bu durum, Devlet Baskani oldugu için hükümetin 'Kraliçe'nin hükümeti' olarak kabul edilmesinden kaynaklaniyor. Ingiltere'de de Basbakan tarafindan hazirlanan programi Kraliçe bizzat kendisi okuyor.



Kaynak : AA

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