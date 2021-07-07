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Irak'ta ABD askerlerine roketli saldırı!

Irak'ta ABD askerlerine roketli saldırı!

Irak'ın Ayn el-Esed Üssü'nde bulunan Amerika Birleşik Devletleri askerlerine roketli saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dünya / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 14:38
Irak'ta ABD askerlerine roketli saldırı!

Irak'ın Anbar Eyaleti'nde bulunan  ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.  

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yerel saatle 12.30'da Ayn-el Esed Üssü'ne 14 roketle saldırı düzenlendi. Roketler üsse ve çevresine düştü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hafif şekilde yaralandı.' ifadelerini kullandı.

Marotto, saldırının kimler tarafından düzenlendiğine veya karşılık verilip verilmediğine ilişkin ise bilgi vermedi.

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki Uluslararası Havalimanı'na da dün akşam saatlerinde bomba yüklü dronelerle saldırı gerçekleştirilmişti.

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