İmamoğlu geldi İstanbul'da ulaşım çöktü! Her gün ayrı bir kaza...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüsle mücadele amacıyla sefer sayılarını azaltmış toplu ulaşımı adeta 'bulaşım' merkezine çevirmişti. Hem sefer sayılarını azaltan hem de ulaşım araçlarının bakımını doğru düzgün yaptırmayan CHP'li İmamoğlu'nun işbilmezliğinin faturasını ise her gün toplu taşıma kullanmak zorunda olan İstanbullular ödüyor.



Yönetime geldiğinde yandaşlarını işe almak için yetenekli kadroları türlü bahanelerle değiştiren İmamoğlu'nun bu sorumsuzluğu yüzünden 2 yıldır toplu taşıma araçları birçok kazaya karışıyor.



VİRÜSTEN SONRA KAZA VE YANGIN RİSKİ



İstanbullunun parasını yandaşlara peşkeş çeken, hizmet yerine reklam üreten CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki beceriksiz İBB yönetimi kadim şehrin sakinlerinin can güvenliğini tehdit ediyor. Pandemiyle mücadelede toplu bulaşım merkezine dönen İETT'ye ait toplu ulaşım araçları şimdi de yangın ve kaza tehlikesiyle İstanbulluların hayatını tehlikeye atıyor. Önceki gün Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında bekleyen metrobüse arkadan gelen bir metrobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 25 kişinin yaralanması, bu kazadan bir gün önce Halıcıoğlu durağında bir metrobüsten dumanlar yükselmesi ve geçtiğimiz hafta Beylükdüzü-Haramidere mevkisinde bir metrobüsün motorundan alevler yükselmesi, İstanbul halkını bekleyen büyük tehlikeyi yeniden hatırlattı.



TEHLİKENİN AYAK SESLERİ



CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle İETT'yi nasıl felakete sürüklediğini anlatan İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir gazetemize önemli açıklamada bulundu. 2013-2018 yılları arasında, yani AK Parti döneminde İBB'nin kendi öz kaynaklarıyla 2 bin 250 yeni otobüs alınarak İETT'nin otobüs filosunun yüzde 75'niin yenilendiğini kaydeden Özdemir şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi, yönetimi devraldıktan sonra herhangi bir otobüs veya metrobüs alımı yapmadı. Eski sistemdeki gibi otobüs yenilemeleri devam etmiş olsaydı İBB'nin 500-600 otobüs alması gerekirdi. Maalesef bu alım gerçekleşmedi. Eski otobüsler, özellikle de metrobüsler çok ciddi anlamda S.O.S vermekte. Yakın zamanda gerçekleşen kazalar ve yangınlar, bu gibi durumların önümüzdeki günlerde daha da artarak çok ciddi tehlikelere yol açabileceğinin habercisi.”





TOPLU TAŞIMA SAATLİ BOMBA GİBİ



İşte CHP, HDP ve İP'in desteğiyle İBB koltuğuna oturduktan sonra seçim diyetini ödemek için belediyeyi iş bilmez kadroların eline bırakan CHP'li İmamoğlu'nun 2 yıllık başkanlığı sırasında İstanbul halkını ölümle burun buruna getiren o kazalardan ve yangınlardan bazıları:



4 Temmuz 2021: Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı.



16 Temmuz 2019: Sancaktepe'de bakımsızlık nedeniyle freni patlayan İETT otobüsü kontrolden çıkarak bir yaya ile iki servis minibüsüne çarptı. Kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. 6 Temmuz 2020: Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda, HT29 hattında çalışan bir İETT otobüsünün üst geçit direğine ve refüje çarpması sonucu otobüsteki 16 kişi yaralandı.



8 Ekim 2019: Haramidere'de aşırı hız nedeniyle duramayan metrobüs, önünde yolcu alan diğer metrobüse çarptı,11 kişi yaralandı.





OTOBÜSÜ DURAKTAKİ KALABALIĞA SÜRDÜ



24 Temmuz 2019: Üsküdar'da arka arkaya giden iki metrobüs durakta kaza yaptı. Kazada 10 kişi yaralandı.



25 Ağustos 2020, Topkapı yönüne giden bir metrobüste, Zeytinburnu durağına yaklaşık 100 metre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alev topuna dönen metrobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. 6 Kasım 2019: Beşiktaş'ta kullandığı otobüsü bilerek duraktaki kalabalığın üstüne süren Necdet Karakuş adlı şoför 1 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. 5 Aralık 2019: Kadıköy Fikirtepe metrobüs durağına yanaşan bir metrobüs duramayarak önündeki metrobüse çarptı. Bazı yolcular hafif şekilde yaralandı. 18 Ocak 2020: Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste, Çağlayan durağından hareket ettiği sırada motor kısmından dumanlar çıktı. 28 Haziran 2021: Beylükdüzü-Haramidere mevkisinde metrobüsün motorundan alevler yükseldi. 5 Eylül 2019: Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsü çıkan yangında kül oldu.







