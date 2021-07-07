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Halk Tv'nin eski müdüründen bomba itiraf! Millet ittifakında kriz var! 'Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için CHP'den telefon aldım'

Halk Tv'nin eski müdüründen bomba itiraf! Millet ittifakında kriz var! 'Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için CHP'den telefon aldım'

Halk Tv'nin eski genel yayın yönetmeni Şaban Sevinç, katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından Meral Akşener'in mitinglerini yayınlamaması için arandığını açıkladı. Sevinç, Millet İttifakı'nda krize yol açacak bu açıklamayı yapan kişinin "CHP'nin oyları İYİ Parti'ye kayıyor" şeklinde bir neden gösterdiğini belirtti.

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:45
Halk Tv'nin eski müdüründen bomba itiraf! Millet ittifakında kriz var! 'Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için CHP'den telefon aldım'

Halk Tv'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, katıldığı bir canlı yayında Millet İttifakı'na dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 24 Haziran 2018 seçimleri ile ilgili konuşan Sevinç, Muharrem İnce'ye CHP kanadından mobing uygulandığından Meral Akşener'in yayınının kesilmesinin istenmesine kadar pek çok konuya değindi.

'MUHARREM İNCE'YE MOBİNG UYGULANDI'


İsmini vermediği bir CHP genel başkan yardımcısının ' Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun, başımıza bela mı edeceksin?' dediğini belirten Sevinç, CHP yönetiminden gelen telefonları şöyle anlattı:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Halk TV'nin genel müdürüydüm. CHP yönetimi tarafından Muharrem İnce'ye mobbing uygulandı. Daha seçim kampanyası sürerken 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Muharrem İnce il il geziyor. Biz de yayınlıyoruz.

'MERAL AKŞENER'İN MİTİNGLERİNİ İSTEMEDİLER'


Genel merkezden bana telefon açıldı ve 'neden bu kadar yayınlıyorsun' dendi. Adam daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor. Bana CHP Genel Başkan yardımcısı 'Başımıza bela mı edeceksin neden bu kadar gösteriyorsun' dedi. 'Bizim oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor' denilerek 'Meral Akşener'in mitinglerinin de yayınlanmaması istendi.

Meral AkşenerMuharrem İnceHalk Tv ItirafCumhurbaşkanlığı Seçimleri

 
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