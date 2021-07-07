Halk Tv'nin eski müdüründen bomba itiraf! Millet ittifakında kriz var! 'Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için CHP'den telefon aldım'

Halk Tv'nin eski genel yayın yönetmeni Şaban Sevinç, katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından Meral Akşener'in mitinglerini yayınlamaması için arandığını açıkladı. Sevinç, Millet İttifakı'nda krize yol açacak bu açıklamayı yapan kişinin "CHP'nin oyları İYİ Parti'ye kayıyor" şeklinde bir neden gösterdiğini belirtti.
Halk Tv'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, katıldığı bir canlı yayında Millet İttifakı'na dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 24 Haziran 2018 seçimleri ile ilgili konuşan Sevinç, Muharrem İnce'ye CHP kanadından mobing uygulandığından Meral Akşener'in yayınının kesilmesinin istenmesine kadar pek çok konuya değindi.