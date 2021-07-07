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Gluten nedir? Gluten hangi besinlerde bulunur? Glutensiz yiyecekler nelerdir?

Gluten nedir? Gluten hangi besinlerde bulunur? Glutensiz yiyecekler nelerdir?

Glutensiz besinler, gıda intoleransı bulunanlar ya da çölyak hastaları için oldukça önemlidir. Peki gluten nedir? Gluten hangi besinlerde bulunur? Glutensiz beslenmenin yararları nelerdir? İşte yanıtı…

Sağlık / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:25
Gluten nedir? Gluten hangi besinlerde bulunur? Glutensiz yiyecekler nelerdir?

Glutensiz beslenme son zamanlarda oldukça popüler oldu. Ancak bu popülaritenin yanı sıra glutensiz beslenmek aslında sağlık için oldukça önemli bir adımdır. Glutensiz beslenmek zorunda olanlar ya da isteyenler “Gluten hangi besinlerde bulunur?” Sorusunun yanıtını oldukça merak ediyor. Glutensiz besinler, her ne kadar kulağa bulunması zor gelse de aslında artık neredeyse her yerde satılıyor. Ayrıca glutensiz beslenmek isteyenler çoğu yiyeceği evde kendi yöntemleriyle de yapabiliyor. Özellikle gıda intoleransı bulunanların tercih ettiği glutensiz besinler son zamanlarda marketlerin en ön rafında bulunuyor. Glutensiz beslenenlerin artmasıyla bir sektör haline gelen glutensiz besinler, internet üzerinden de satılıyor. Peki gluten nedir? Glutensiz besinler nelerdir? Gluten hangi besinlerde bulunur? Glutensiz beslenmenin yararları nelerdir? Sizler için glutensiz bir yaşama dair her detayı yazdık.

GLUTENSİZ YİYECEKLER NELERDİR?


GLUTENSİZ UNLAR

-Pirinç unu
-Esmer pirinç unu
-Badem unu
-Fındık unu
-Mısır unu
-Patates unu
-Kestane unu
-Hindistan Cevizi Unu

GLUTENSİZ YAĞLAR

-Hindistan Cevizi Unu yağı
- Saf Zeytinyağı
-Susam Yağı
-Ceviz Yağı
-Ayçiçek Yağı
-Ot ile Beslenen Hayvanların İç Yağları
-Ghee - Hayvansal Hint Yağı
-Ayçiçek Yağı
-Mısır, Fındık ve Kanola Yağları

GLUTENSİZ SEBZELER

-Kıvırcık
-Marul
-Brokoli
-Taze Soğan
-Pazı
-Ispanak
-Karalahana
-Yeşil fasulye
-Rezene
-Tere
-Maydanoz
-Pırasa
-Beyaz lahana
-Soğan
-Sarımsak
-Mantar
-Enginar
-Kereviz
-Şalgam
-Turp
-Salatalık
-Bal Kabağı
-Kırmızı Biber
-Domates
-Patlıcan
-Yeşil Biber
-Karnabahar


GLUTENSİZ MEYVELER

-Avokado
-Limon
-Misket limonu
-Mango
-Üzüm
-Kayısı
-Kavun
-Ananas
-Kuru erik
-Papaya

GLUTENSİZ SÜT ÜRÜNLERİ

-Süt
-Tereyağı
-Peynir
-Kaymak
-Süzme Peynir
-Ekşi Krema
-Yoğurt

GLUTENSİZ TAHIL VE BAKLİYATLAR

-Pirinç
-Soya
-Karabuğday
-Patates
-Keten Tohumu
-Fasulye
-Chia tohumu
-Barbunya
-Mercimek
-Nohut
-Bezelye
-Kinoa
-Maş fasulyesi
-Soya fasulyesi
-Fasulye


GLUTENSİZ KURU YEMİŞLER

-Fındık
-Fıstık
-Badem
-Ceviz
-Leblebi

GLUTENSİZ İÇECEKLER

-Su
-Sıkma Meyve Suları
-Kahve
-Çay
-Soda
-Limonata

GLUTEN HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

-Ekmek, Pide ve Lavaş
-Pasta, Kek ve Turta
-Kahvaltılık Gevrek
-Kurabiye, Bisküvi ve Kraker
-Paketli Patates Kızartması ve Cips
-Bulgur, Kepek, İrmik
-Makarna, Erişte, Hububat
-Et Suyu, İşlenmiş Et
-Et veya Deniz Ürünü Taklitleri
-Baharat Karışımları
-Çorba ve Harçları
-Sirke (Tam damıtılmış sirkeler gluten içermez)
-Sakız
-Soya Sosu, Salata Sosları
-Soslu Kuru Yemişler
-Kuskus
-İrmik

GLUTENSİZ BESLENMENİN YARARLARI

-Tırnakların daha sağlıklı uzamasını sağlar
-Odaklanmayı arttırır.
-Kansızlığı önler
-Saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.
-Kan şekeri dengelenir.
-Kilo vermeye yardımcıdır.
-Ödemi önler.
-Tiroit sorununun önüne geçer.

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