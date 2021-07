Gluten nedir? Gluten hangi besinlerde bulunur? Glutensiz yiyecekler nelerdir?

Glutensiz beslenme son zamanlarda oldukça popüler oldu. Ancak bu popülaritenin yanı sıra glutensiz beslenmek aslında sağlık için oldukça önemli bir adımdır. Glutensiz beslenmek zorunda olanlar ya da isteyenler “Gluten hangi besinlerde bulunur?” Sorusunun yanıtını oldukça merak ediyor. Glutensiz besinler, her ne kadar kulağa bulunması zor gelse de aslında artık neredeyse her yerde satılıyor. Ayrıca glutensiz beslenmek isteyenler çoğu yiyeceği evde kendi yöntemleriyle de yapabiliyor. Özellikle gıda intoleransı bulunanların tercih ettiği glutensiz besinler son zamanlarda marketlerin en ön rafında bulunuyor. Glutensiz beslenenlerin artmasıyla bir sektör haline gelen glutensiz besinler, internet üzerinden de satılıyor. Peki gluten nedir? Glutensiz besinler nelerdir? Gluten hangi besinlerde bulunur? Glutensiz beslenmenin yararları nelerdir? Sizler için glutensiz bir yaşama dair her detayı yazdık.





GLUTENSİZ YİYECEKLER NELERDİR?



GLUTENSİZ UNLAR



GLUTENSİZ YAĞLAR



GLUTENSİZ SEBZELER



GLUTENSİZ MEYVELER



GLUTENSİZ SÜT ÜRÜNLERİ



GLUTENSİZ TAHIL VE BAKLİYATLAR



GLUTENSİZ KURU YEMİŞLER



GLUTENSİZ İÇECEKLER



GLUTEN HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?



GLUTENSİZ BESLENMENİN YARARLARI



-Pirinç unu-Esmer pirinç unu-Badem unu-Fındık unu-Mısır unu-Patates unu-Kestane unu-Hindistan Cevizi Unu-Hindistan Cevizi Unu yağı- Saf Zeytinyağı-Susam Yağı-Ceviz Yağı-Ayçiçek Yağı-Ot ile Beslenen Hayvanların İç Yağları-Ghee - Hayvansal Hint Yağı-Ayçiçek Yağı-Mısır, Fındık ve Kanola Yağları-Kıvırcık-Marul-Brokoli-Taze Soğan-Pazı-Ispanak-Karalahana-Yeşil fasulye-Rezene-Tere-Maydanoz-Pırasa-Beyaz lahana-Soğan-Sarımsak-Mantar-Enginar-Kereviz-Şalgam-Turp-Salatalık-Bal Kabağı-Kırmızı Biber-Domates-Patlıcan-Yeşil Biber-Karnabahar-Avokado-Limon-Misket limonu-Mango-Üzüm-Kayısı-Kavun-Ananas-Kuru erik-Papaya-Süt-Tereyağı-Peynir-Kaymak-Süzme Peynir-Ekşi Krema-Yoğurt-Pirinç-Soya-Karabuğday-Patates-Keten Tohumu-Fasulye-Chia tohumu-Barbunya-Mercimek-Nohut-Bezelye-Kinoa-Maş fasulyesi-Soya fasulyesi-Fasulye-Fındık-Fıstık-Badem-Ceviz-Leblebi-Su-Sıkma Meyve Suları-Kahve-Çay-Soda-Limonata-Ekmek, Pide ve Lavaş-Pasta, Kek ve Turta-Kahvaltılık Gevrek-Kurabiye, Bisküvi ve Kraker-Paketli Patates Kızartması ve Cips-Bulgur, Kepek, İrmik-Makarna, Erişte, Hububat-Et Suyu, İşlenmiş Et-Et veya Deniz Ürünü Taklitleri-Baharat Karışımları-Çorba ve Harçları-Sirke (Tam damıtılmış sirkeler gluten içermez)-Sakız-Soya Sosu, Salata Sosları-Soslu Kuru Yemişler-Kuskus-İrmik-Tırnakların daha sağlıklı uzamasını sağlar-Odaklanmayı arttırır.-Kansızlığı önler-Saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.-Kan şekeri dengelenir.-Kilo vermeye yardımcıdır.-Ödemi önler.-Tiroit sorununun önüne geçer.