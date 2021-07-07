Geçmeyen baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısını geçiren doğal yöntemler nelerdir? Baş ağrısı için evde doğal ve bitkisel yöntemler

Geçmeyen baş ağrısı ve şiddetli baş ağrısı, günlük hayatı olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle ilaç kullanamayanlar için baş ağrısı çözümleri, tüm günü etkileyebilir. Şiddetli baş ağrısı için çoğu kişi çözüm bulamazken aslında ilaç dışında pek çok tedavi yöntemi bulunur. Bu yöntemleri bilmeyen kişiler ise internet üzerinden “Geçmeyen baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısını geçiren doğal yöntemler nelerdir? Bağ ağrısı doğal yöntemlerle nasıl geçer? Baş ağrısına ne iyi gelir?” sorularını araştırır. İnternette çok fazla yöntem bulunsa da aslında baş ağrısı için doğal ve bitkisel yöntemler dikkatli uygulanmalıdır. Baş ağrısına iyi gelen doğal yöntemler, kısa sürede şiddetli baş ağrısını azaltır. Birçok insanın muzdarip olduğu şiddetli baş ağrısı sorunundan kolay bir şekilde kurtulmak mümkündür. Peki baş ağrısına doğal çözümler nelerdir? Geçmeyen baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı için bitkisel yöntemler nelerdir? Sizler için baş ağrısına iyi gelen yöntemleri yazdık.





ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?



BAŞ AĞRISINA İYİ GELECEK DOĞAL YÖNTEMLER:



BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR? BAŞ AĞRISI NEDENLERİ NELERDİR?



BAŞ AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?



SÜREKLİ BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?



Baş ağrısından muzdarip olan kişiler nasıl hızlı bir şekilde kurtulabileceklerini araştırır. Baş ağrısını hızlı bir şekilde sonlandırmak için neden kaynaklandığını bilmelisiniz. Birçok insan için baş ağrısı veya tetikleyicinin nedenleri dehidrasyon, yüksek tansiyon, boyun veya omuzlardaki sıkı kaslar veya fiziksel veya duygusal stres nedeniyle veya kan damarları olarak bilinir. Ayağa kalkınca baş ağrısı ya da açlıkta baş ağrısı gibi başlıklarda da incelenebilir. Baş ağrısına iyi gelebilecek birçok yöntemi sizler için derledik.İlaçsız bir şekilde şiddetli baş ağrısını geçirmek isteyenler su ya da elektrolit içecek içmektir. Dehidrasyon baş ağrısının yaygın bir nedeni olduğu için bu yöntem yardımcı olacaktır. Özellikle alkollü içeceklerden sonra oluşan baş ağrısına bu yöntem iyi gelecektir. C vitamini içeren elektrolit içecekler baş ağrısına iyi gelecektir.Kafein çoğu zaman baş ağrılarına iyi gelir. Baş ağrısını geçirmek için bir fincan kafeinli kahve ya da çay tüketilebilir. Küme baş ağrıları ve migren kafeine çok duyarlıdır.Boynun ve alnın arkasına sıcak kompres uygulamak gerginliği gevşeteceği için baş ağrısını geçirecektir. Bazı insanlara soğuk kompres daha iyi gelebilir. Isıtıcı kremler de ağrıları geçirmek için kullanılabilir.Hindistan cevizi suyu ya da yağı da dehidrasyon sayesinde baş ağrısını hafifletir.Baş ağrısını geçiren etkili yöntemlerden biri de maden suyu tüketmektir. Maden suyu da vücuttaki dehidrasyon sağladığı için ağrıları hızlı bir şekilde hafifletir.Yapılan araştırmalar sonucunda yoganın baş ağrısını dindirmekte önemli bir etken olduğu ortaya çıktı. Özellikle yoga ile nefes alma teknikleri baş ağrılarını geçirecektir.Akupunktur kronik baş ağrılarını azaltmada etkilidir. Ancak çok fazla ekrana bakma ya da yazı okuma nedeniyle oluşan ağrılar için masaj iyi gelecektir.Düzenli egzersiz, spor ve yürüyüş baş ağrılarına iyi gelir.-Migren-Regl-Panik atak-Oksijensiz ortamda bulunma-Çok fazla ekrana bakma ya da yazı okuma-KARBONHİDRAT ZEHİRLENMESİ-Beyin tümörü-Sarsıntı-Çok fazla ilaç kullanımı-Sinüzit-Kronik rahatsızlıklar-Boyun fıtığıBaş ağrısı şikayeti olan kişiler Nöroloji kliniğine başvurmalıdır. Uzman bir doktora danışılmalıdır.Sürekli baş ağrısı kronik bir rahatsızlığın habercisi olabilir. Bu nedenle sürekli ve geçmeyen baş ağrısı sorunu yaşayanlar mutlaka bir uzmana başvurmalıdır.