Fransız gazeteden Türkiye hakkında çarpıcı yazı!

Türkiye birçok yönden dünya basınının gündemini meşgul ediyor. Türkiye ve Cezayir ilişki Fransız medyasının dikkatini çekerken. Fransız gazetesi Le Monde Türkiye'nin Cezayir'in ilham kaynağı olduğunu yazdı.



BİRÇOK ALANDA ÖRNEK

'CEZAYİR'İN TÜRKLERLE İLİŞKİLERİ MÜKEMMEL'

TÜRKİYE'DEN YATIRIM

PARİS'İN KARANLIK SÖMÜRGE GEÇMİŞİ

Türkiye'de üretilen ithal deri eşyalardan Vahran'daki Bey Sarayı'nın ve Hasan Paşa Camii'nin restorasyonuna ve Marmara Denizi'ndeki 'helal' turizmdeki sıçramaya kadar Cezayir'in Türklerin cazibesine kapıldığı kaydedildi.Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Türkiye Cezayir ilişkilerine dair söylediklerini de aktaran gazete, Tebbun'un 'Cezayir'in Türklerle mükemmel ilişkileri var.' ifadesine yer verdi. Abdulmecid Tubbun'un Türkiye açıklaması Fransızların dikkatibi çekti.Fransız medyası uzun yılları sömürge altında tuttuğu Cezayir'in bölgesel yakınlaşmalarını yakından izliyor. Türkiye-Cezayir ilişkilerine dair bir haber de Le Point'te yer aldı. Yenişafak'ın haberine göre dergiye konuşan Tebbun, Türkiye'nin Cezayir'e 'siyasi karşılığı olmayan' 5 milyar dolara yakın yatırım yaptığını vurguladı.İki ülke arasındaki ilişkiye vurgu yapan Tebbun, merak edenlerin 'konuşmadan önce Ankara'nın Cezayir'deki desteğini birçok yönden görmeleri gerektiğini' söyledi.Fransa'nın Cezayir'i elinde tutmak için verdiği kanlı mücadele her iki ülkede kapanmayacak yaralar açtı.Dünyaca ünlü Fransız sanatçılar, satırlarına, tablolarına, eserlerine ve beyaz perdeye bu lekeyi yansıtarak geçmişle yüzleşmeye çalıştı ancak Fransa hâlâ Cezayir'de soykırıma varan kanlı suçlarıyla ilgili sorumluluğu resmi olarak kabul etmiyor.Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017 yılındaki seçim kampanyası sırasında ülkesinin Cezayir'deki karanlık tarihini 'insanlığa karşı suç' olarak niteledi