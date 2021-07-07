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Erzurum'da cami inşaatı çöktü!

Erzurum'da cami inşaatı çöktü!

Erzurum'un Oltu ilçesinde cami inşaatında çökme yaşandı. Enkaz altında kalan 3 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşam / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:21
Erzurum'da cami inşaatı çöktü!

Erzurum'un Oltu ilçesinde Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde yapımı devam eden Fatih Cami inşaatında saat 12.00 sıralarında çökme meydana geldi.

3 işçi camının kubbesinin çökmesiyle birlikte enkazın altında kaldı.

Bin kişilik ve iki katlı caminin kubbesine beton atılması sırasında çökme meydana geldi.

Harç ve tahta kalıpların altında kalan işçileri kurtarmak için diğer işçiler, mahalle halkı, polis ve itfaiye erleri zamanla yarıştı.

İşçiler Fatih Gözütok (49), Sinan Tokgöz (43) ve Okan Bozo (36) yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Yaralı 3 işçi ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cami inşaatında göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

 
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