Düzce'de meydana gelen sel felaketinin görüntüleri ortaya çıktı!

Gece saatlerinde Düzce'de etkisini gösteren sel felakati sırasında 47 kişi mahsur kaldı. 88 vatandaşın da evlerini boşaltmasına neden olan selin hasar boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.



İl genelinde su baskınları meydana geldi.



Sağanak özellikle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman ve Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlık köyünde etkili oldu.



Sağanak nedeniyle köylerde bulunan evlerdeki 47 kişi mahsur kaldı.



Mahsur kalan köylüler AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.





Yağmurun devam etmesi nedeniyle dere yataklarına yakın yerlerde ikamet eden 88 kişi ise tahliye edildi.



Evlerinden tahliye edilen ve kurtarılan vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına, diğerleri evlerine giderken, bazıları ise kentteki otellere ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi.



2 yıl önce yaşanan sel felaketi nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyüne giden yol çöktü.



Çöken yol havadan görüntülendi.

