USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
 
Ana Sayfa
Güncel
Düzce'de meydana gelen sel felaketinin görüntüleri ortaya çıktı!

Düzce'de meydana gelen sel felaketinin görüntüleri ortaya çıktı!

Düzce'de gece başlayan ve Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan selin bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:33
Düzce'de meydana gelen sel felaketinin görüntüleri ortaya çıktı!

Gece saatlerinde Düzce'de etkisini gösteren sel felakati sırasında  47 kişi mahsur kaldı. 88 vatandaşın da evlerini boşaltmasına neden olan selin hasar boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

İl genelinde su baskınları meydana geldi.

Sağanak özellikle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman ve Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlık köyünde etkili oldu.

Sağanak nedeniyle köylerde bulunan evlerdeki 47 kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan köylüler AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yağmurun devam etmesi nedeniyle dere yataklarına yakın yerlerde ikamet eden 88 kişi ise tahliye edildi.

Evlerinden tahliye edilen ve kurtarılan vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına, diğerleri evlerine giderken, bazıları ise kentteki otellere ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi.

2 yıl önce yaşanan sel felaketi nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyüne giden yol çöktü.

Çöken yol havadan görüntülendi.

Düzce'de SelSel Felaketi

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a