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DSÖ’de Kovid-19 için hayat kurtaran yeni ilaç tavsiyesi!

DSÖ’de Kovid-19 için hayat kurtaran yeni ilaç tavsiyesi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dün yapılan resmi açıklamada, dünya genelinde Kovid-19 hasta bakım kılavuzlarını güncelleyerek ağır vakalar için interlökin-6 reseptör blokerleri grubundaki ilaçların hayat kurtardığını belirtti.

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 18:37
DSÖ’de Kovid-19 için hayat kurtaran yeni ilaç tavsiyesi!

DSÖ, interlökin-6 reseptör blokerleri grubundaki ilaçların ‘kortikosteroid’ ile birlikte kullanıldığında ağır ve kritik Kovid-19 hastalarında hayat kurtardığını açıkladı.

KORONAVİRÜS'E KARŞI ETKİLİ

DSÖ, elde edilen bulguların, ilaçlar üzerinde yaptıkları en geniş analizin sonucu olduğunu ve 27 klinik araştırmaya katılan 10 binden fazla hastadan elde edilen verilerin dikkate alındığını ifade etti.

DSÖ açıklamasında, Eylül 2020'de kortikosteroidler önerilmesinin ardından Kovid-19’a karşı etkili olduğu tespit edilen ilk ilaçlar olduğu vurgulandı.

ÖLÜM ORANLARINI DÜŞÜRDÜ

Kovid-19’u ağır geçiren vakalarda genellikle bağışıklık sistemi Kovid-19’a aşırı tepki gösterdiği ve hastaların bu durumdan zarar gördüğü, ancak interlökin-6 bloke edici ilaçlar olan ‘tocilizumab ve sarilumab’ ilaçları, bu aşırı tepkiyi bastırmak için hareket ederek hastanın zarar görmesini engellediği belirtildi.

DSÖ, kritik vakalarda ilaçların ölüm oranını yüzde 13 oranında azalttığını belirterek, bunun her bin hasta için 15 daha az ölüm ve her bin kritik hasta için 28 daha az ölüm olacağı anlamına geleceğini ifade etti.

 
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