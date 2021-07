Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı!

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı.



Mehmet Aydın sabah saat 07.30 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.



Yaklaşık 4 saat süren savcılık sorgunun ardından Aydın, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Aydın, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.



Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanması istenen Mehmet Aydın'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanması talep edilen Aydın 8 sayfa ifade verdi.





ORTAOKUL BİTİNCE SANAL FAALİYETLERİ BAŞLAMIŞ



BİRDEN BÜYÜDÜ, 1 AY İÇİNDE 10 BİN ÜYE

OYUNLA BAŞLADI ÇİFTLİKLE DEVAM ETTİ

OYUN BÖYLE BÖYLE YAYILMIŞ



RAPÇİNİN ADINI VERDİ



NEDEN YURTDIŞINA GİTTİĞİNİ AÇIKLADI



ÇALIŞANLARININ GÖREV TANIMINI YAPTI



BİTCOİN İŞİNE DE GİRMİŞ



SUÇU HABERLERE ATTI



PONZİ AÇIKLAMASINDAN SONRA EL KOYMA KARARI

AĞABEY İLE GÖRÜŞMESİ



'HATALARIM OLDU' KABULÜ



Aydın 8 sayfalık ifadesinde 1991 yılında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğduğunu, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladığını söyleyerek ifadesine başladı. Ortaokul bittikten sonra şirketlere internet sitesi yapmaya başladığını söyleyen Aydın'ın, Bursa'da bir arkadaşı ile esnafları dolaşıp kurumsal web ihtiyaçları olup olmadığını sorduklarını ifade etti. İhtiyacı olanlara 300 lira karşılığında web sitesi yaptıklarını anlatan Aydın daha sonra çalışmak için Antalya'ya gittiğini aktardı. Burada bir tarım firmasında sosyal medya uzmanı olarak çalışmaya başladığını aktaran Aydın, firmanın sosyal medya üzerinden reklamını yapmaya başladığını söyledi. 2 aylık çalışmasının sonunda kendi işini kurmaya karar verdiğini anlatan Aydın, 'Bilgisayar yazılımcısı arkadaşımla Çiftlik Bank oyununun yazılımını yaptık. Daha sonra Çiftlik oyun web sitesini faaliyete geçirdik. Çiftlik Bank oyun sitesi benim şahıs firmam üzerinden başladı. Faaliyetlerimi Antalya'da bulunduğum esnada tek başıma kaldığım evimde kendim yürütüyordum' dediği öğrenildi.Daha sonra Bursa'ya dönüp faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini söylediği kaydedilen Aydın'ın, 'İlk başta çok beklentilerle başlamadım. Facebook üzerinden oyunun reklamını yaptırdım. Sanal oyunumda sanal hayvanlardan elde ettiğim sanal ürünler ve bu ürünlerin satılabileceği bir pazar oluşturmuştum. Faaliyetime başladıktan sonra bir ay içinde yaklaşık 10 bin üyeden 30 bin lira para benim hesabıma geçmişti. Daha fazla kişiye ulaşmam gerekiyordu' dediği ve bu kazancıyla daha fazla reklam yapmaya başladığını söylediği ifade edildi. Faaliyetinin 3. Ayında oyunda üye sayısının 20 bine ulaştığını anlatan Aydın, 'Bu üyelerden yaklaşık 500 kişi yatırımcıydı. Bu nedenle sistemle ilgili üyelerin isteklerine yetişemez hale geldim. Yanıma eleman almaya başladım. Adıma olan şahıs firması üzerinden oyunla ilgili ismini hatırlamadığım muhasebecim aracılığıyla fatura düzenleyip vergi ödemelerimi yapmaktaydım' dedi.Faaliyetinin 4. Ayında ise oyun üzerinden üyelerinin artması sebebiyle bir şirket kurmaya karar verdiğini ifade eden Aydın, bu şirket üzerinden bir üyesinin tavsiyesi ile çiftlik hayvanlarının ürünlerinin satışına ilişkin şarküteri açmayı planladığını aktardı. Akabinde de Bursa'da Çiftlik Bank Bilgi İşlem Tarım Hayvancılık San. Tic. LTD. ŞTİ.'yi kurduğunu söyledi. Bu şirkete genel müdür olarak ağabeyi Fatih Aydın'ı atadığını aktaran Aydın, 'Ürünlerin tedariğini civardaki çiftliklerden yapmaktaydı. Bu ürünleri normal bir esnaf gibi vatandaşa şarküteri olarak satışını yapmaktaydık. Ayrıca Çiftlik Bank oyunumuzla ilgili üyelerimiz oyun parasını satın almak istediklerinde şarküteriye gelerek nakit veya kredi kartıyla ödeme yaparak üyeliğine bu parayı aktarabiliyordu. Şirketin alt katı şarküteri, üst katı oyunumuzun idare edildiği ofisler vardı' diye konuştu.Kıbrıs'a uzanan süreci de aktaran Aydın, 'Oyun üzerinden yaptığım sanal satışlarla ilgili yüksek miktarlı vergiler çıkması nedeniyle muhasebecinin yönlendirmesi ile sabit vergi ödeyebilmek için Kıbrıs'ta Fame Game Software unvanlı şirketi 50 milyon lira sermaye ile kurdum. Çiftlik Bank oyun işlemlerini Kıbrıs firmam üzerinden yürütmeye devam ettim. Gelecek planlarımı anlattığım aynı zamanda oyuna yatırım yapan kişiler Savaş Yıkılmaz ve Ahmet Furkan Ferman'dı. Zamanla muhabbetimiz ilerledi. Yüklü miktarda para yatırmak istediler. İkisi İstanbul'da bayii açma teklifinde bulundu. Ben de izin verdim. Çiftlik Bank logosuyla şarküteri açtılar. Daha fazla bayii açmak üzere konuştuk' dedi ve işlerini büyüttüklerini aktardı. Hayallerini gerçekleştirmek adını çiftlikler kurduğunu da aktaran Aydın, İnegöl'deki çiftliğin açılışına tüm üyelerini davet ettiğini, açılıştan sonra oyuna rağbetin arttığını ifade etti.Artan rağbetle gelirinin de arttığını ifade eden Mehmet Aydın, Manisa'da 7 milyon liraya çiftlik satın aldığını ve 14 milyon da hayvanlar için ödeme yaptığını söyledi. Birçok çiftlikle beraber kapasitenin genişlediğini aktaran Aydın, zaman içinde davadaki diğer sanıklarla tanışıp onlara görevlendirmeler yaptığını kaydetti. Hatta sanıklardan Umeyr Karakoç ile Çiftlik Bank'ın reklam şarkısını yapan rapçi Canfeza aracılığı ile tanıştığını söyledi. Zaman içinde 2 yazılımcısının kendi hesaplarına para geçirdiğini öne süren Aydın, bu nedenle çalışanların işine son verdiğini kaydetti.Yanında çalışanlardan birinin akrabası olarak Ebubekir Kahraman isimli bir kişinin adını veren Aydın, bu kişinin mafyavari olduğunu ve kendisinden sürekli para istediğini ve tehditlerinin dozunun her geçen gün arttığını iddia eden Aydın, 'Eşimle birlikte Uruguay ve Arjantin'e çıkış yaptım. Mafyavari şahısların tehdidinden korktuğum için oyunun yazılım geliştirmelerini ve finans Arjantin üzerinden gayriresmi yapmak üzere Cudi Cumhur Yurdakul, Serdal Dosdoğru, Umeyr Karakoç ve Düzgün Genç'le geldiler. Orada ofis tuttuk' dedi.Uruguay'da 1 ay kaldıktan sonra Türkiye'ye işinin başına döndüğünü anlatan Aydın, kendisini tehdit ettiğini söylediği Ebubekir Karaman'ın kendisinden vekaletname aldığını da dile getirdi. Karaman'ın şikayeti üzerine döndüğünde polisler tarafından otelden alınıp ifade verdiğini aktardı. Kendisinin de Karaman'dan şikayetçi olduğunu belirten Aydın, 'Onun baskı ve tehditlerinden bunaldığım için Türkiye'den gitmiştim. Orada irtibatlı olduğum kişi Osman Naim Kaya'dır. Fehmi Suat Emur tarafından güvenliğim sağlanınca Türkiye'ye döndüm. Yaşadığım baskı ve sıkıntılardan dolayı yazılımcılar ve finastan sorumlu çalışanlarımı Arjantin'e gönderdim' diye konuştu. Her çalışanının ayrı ayrı görev tanımını yaptı.Çiftlik Bank oyunu, şarküteri, hayvan besiciliği faaliyetlerine devam ettiği esnada Bitcoine de merakı olduğunu anlatan Aydın, 'Bu alanda da faaliyet göstermek istiyordum. Bu doğrultuda araştırmalar yaptım. Uruguay'da PabiPark isimli şirketi kurmuştum. 2 çalışanım Paraguay'a bu iş için gitti. Depo kiraladılar ve o dönem 3 milyon dolar ödeme yaptım. 800 kadar bitcoin üretim cihazı aldılar. Türkiye'de bitcoin faaliyeti yapmak istiyordum. Çalışanım Hakkı Cangül bu işten anlıyordu. Ona ilk etapta Akhisar'da boş çiftliğimizi değerlendirmesi için bitcoin cihazı alması amacıyla 11 milyon 600 bin lira verdim. Bu paraya MASAK bloke koyunca alamadı. Daha sonra şirket hesabı üzerinden 6 milyon 500 bin lira gönderdim. 928 bitcoin cihazı aldı. Cihazlarla üretime başladık' dedi.Bütün faaliyetlerinin yolunda gittiğini, para kazandığını ve üyelerine ödeme yaptığını anlatan Mehmet Aydın, 'Sosyal medyada haberler dolanmaya başladı. Çiftliklerimizin, hayvanlarımızın olmadığı, insanların gözünü boyadığımız şeklindeydi. Haberlerin ardından Gümrik ve Ticaret Bakanlığı incelemelere başladı. Hakkımızda soruşturma başlattı. Ponzi sistemi olmadığımızı ispatlamak amacıyla üye alımını durdurdum. Bankalar bizimle çalışmak istemedi. Sıkıntıya gireceğimizi gördüğüm için sistemi geçici olarak durdurdum. Soruşturma sonucunda faaliyete devam etmeyi düşündüm. Üyelerin ana paralarını banka hesaplarına yatırdık. Sadece oyun faaliyetimiz durmuş, diğerleri devam ediyordu' dedi.2018 yılının Ocak ayında Dubai'ye geçtiğini kaydeden Aydın, amacının buradaki şirketinin kuruluş prosedürünü gerçekleştirmek olduğunu öne sürdü. Burada da Çiftlik Bank oyun şirketini kurduğunu anlatan Aydın, 'Amacım dünyanın birçok ülkesinde faaliyetlerimi yürüterek Türkiye'deki işleri büyütmekti. Dubai'den Brezilya'ya oradan Arjantin üzerinden feribotla Uruguay'a. Uruguay'dayken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 'Çiftlik Bank ponzidir' açıklaması yaptı. Üyeler çiftliklere gitti, tüm konular basına yansıdı ve ben hepsini Uruguay'da öğrendi. Türkiye iademi talep edince tekrar Brezilya'ya geçip oraya yerleştim. Uruguay da hakkımda kara para aklamadan soruşturma açtı. Oradaki tüm mal varlığıma el konuldu' dedi. Oradaki mal varlığının 2 lüks araç, 700 bin dolar nakit para, 7 adet villa, şirkete ait malzemeler ve şirket araçları olduğunu kaydetti.Hakkında yakalama kararı olan sanıkların da ülke bilgilerini veren Aydın, Cengiz Samur'un Amerika'da, Osman Naim Kaya'nın Uruguay'da, ağabeyi Fatih Aydın'ın Brezilya'da olduğunu kaydetti. Ağabeyi ile telefon konuşmasını da aktaran Aydın, 'Ben Türk adaletine teslim olacağım, sen de ol dedim. Düşüneceğini söyledi' dedi.İfadesinin son cümlelerinde, 'Dolandırmak amacım yok. Paralarını alıp kaçma kastım da yok. Yurt dışında bulunduğum sürede kendi imkanlarımla mağdurların parasını ödemeyi hep düşündüm. Ama ben de mağdur oldum. Uruguay'dan Brezilya'ya geçtiğim sırada 50 bin Euro para ve 3 bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Onunla yaklaşık 3 yıl boyunca geçindim. Örgüt kurup insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetle anlattım. Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu. Yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlarla çalıştım. Ben de üyeler gibi mağdurum. Mağdurların zararı Türkiye'deki el konulan varlıklarımca karşılansın' dedi.Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp yurtdışına kaçtıktan sonra Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın hakkında savcılık 'tutuklansın' dedi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği yazıda, Mehmet Aydın hakkında çarpıcı bilgilere yer verdi. Aydın'ın tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğunu kaydeden savcılık, 'Hileli işlemlerle gerçek bir ticaret yapıldığı izlenimini uyandırdı. Aslında en başından beri edimlerini ifa edemeyeceğini bildiği halde sistemi sürdürüp sonrasında da yurt dışına kaçtı' tespitini yaptıAnadolu Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş imzalı sevk yazısında şüpheli Mehmet Aydın'ın hileli işlemlerle gerçek bir ticaret yapıldığı izlenimini uyandırdığı, aslında en başından beri edimlerini ifa edemeyeceğini bildiği halde sistemi sürdürüp sonrasında da yurt dışına kaçtığını anlattı. Aydın'ın böylece yatırımcı oyuncu olan mağdurların zararına nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediğini kaydetti.Mehmet Aydın'ın örgütün kurucusu ve yöneticisi olduğu anlatılan yazıda, kurulan sistem itibariyle sanal hayvanların ömürlerinin bir yıl olarak belirlenmesi, küçük karlarla ve kar beklentileriyle mağdurların sistemde kalmaları hedeflenerek eylemin süreklilik arz edip mağduriyetlerin artarak devamının sağlanması nedeniyle zarar gören tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğunun altı çizildi.Mehmet Aydın tam da bu gerekçelerle ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.