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CHP yandaşı kanaldan algı operasyonu! Aynı kişiyi hem Suriyeli hem de Türk olarak konuşturttular...

CHP yandaşı kanaldan algı operasyonu! Aynı kişiyi hem Suriyeli hem de Türk olarak konuşturttular...

CHP yandaşı muhalif medya kuruluşları yalanlarına ve algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Halkın Sesi TV isimli CHP yandaşı YouTube kanalı yaptığı bir sokak röportajında bir kişiyi hem Suriyeli hem de Türk vatandaşı olarak konuşturdu.

Siyaset / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 14:52
CHP yandaşı kanaldan algı operasyonu! Aynı kişiyi hem Suriyeli hem de Türk olarak konuşturttular...

CHP yandaşlarının sosyal medyada yarattığı algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.  Halkın Sesi TV adlı CHP yandaşı YouTube kanalı skandal bir röportaj yaptı. Röportajda bir kişiyi hem Suriyeli hem de Türk vatandaşı olarak konuşturdukları ve bilerek tepki çekmesi için sözler söylettirdikleri görüldü.  

ÖNCE SURİYELİ SONRA TÜRK OLARAK KONUŞUYOR


O videoda, önce kendisini Suriyeli olarak tanıtan genç, 'Bize para geliyor, ev geliyor. Nargilemiz var. Daha çok maaş istiyoruz. Arapça tabela istiyoruz' gibi cümlelerle demeç veriyor.

Daha sonra ise aynı kişi bu sefer kendini Türk vatandaşı olarak tanıtıp 'Kendi ülkemizde ikinci vatandaş konumuna geldik. Ben üniversiteye her ay para verirken, yanımdaki Suriyeli, tam burslu olarak bedava okuyor' ifadelerini kullanıyor.


İKİ YIL SONRA YENİDEN PAYLAŞTILAR


Halkı kışkırtmaya yönelik provokatif video, aradan 2 yıl geçmesine rağmen bazı sosyal medya hesapları tarafından 'Suriyeli sığınmacı 'bize para geliyor, Arapça tabela istiyoruz' dedi' şeklinde paylaşarak algı operasyonu yapılmaya çalışıldı.

Halkın Sesi TvChp Skandal RöportajMuhalif Medya Yalanları

 
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