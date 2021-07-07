CHP yandaşı kanaldan algı operasyonu! Aynı kişiyi hem Suriyeli hem de Türk olarak konuşturttular...

CHP yandaşı muhalif medya kuruluşları yalanlarına ve algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Halkın Sesi TV isimli CHP yandaşı YouTube kanalı yaptığı bir sokak röportajında bir kişiyi hem Suriyeli hem de Türk vatandaşı olarak konuşturdu.
CHP yandaşlarının sosyal medyada yarattığı algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Halkın Sesi TV adlı CHP yandaşı YouTube kanalı skandal bir röportaj yaptı. Röportajda bir kişiyi hem Suriyeli hem de Türk vatandaşı olarak konuşturdukları ve bilerek tepki çekmesi için sözler söylettirdikleri görüldü.