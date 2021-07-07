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CHP'li eski belediye başkanı hakim karşısında!

CHP'li eski belediye başkanı hakim karşısında!

İzmir Menemen Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan, eski Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy'un yargılanmasına başlandı. Aksoy'un da aralarında bulunduğu 24 kişi hakkında zimmet, yolsuzluk ve ihalede usulsüzlük gibi suçlamalar bulunuyor. Aksoy'un 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia ediliyor.

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 18:48
CHP'li eski belediye başkanı hakim karşısında!

İzmir Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 sanık, bugün hakim karşısına çıktı.

GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANTI İLE DURUŞMAYA KATILDI! 

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Aksoy, SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Hurda satışı iddiaları sebebiyle tutuklu yargılanan sanık Gamze Yıldız, kamu kurumları ile daha önceden alım yapmadığı için prosedüre hakim olmadığını belirterek şunları söyledi:

Hurdaları bize doğrudan 1 TL'den ihale yapmaksızın satılabileceklerini söylediler. Benim tek hatam devlet kurumundan ilk defa mal aldığım için ihale olması gerektiğini bilmiyordum. Bana doğrudan satış yapılacağını ve Serdar Aksoy'un bilgisi olduğunu söylediler.

 
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