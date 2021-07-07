CHP'de demokrasi bu kadar işte! Muharrem İnce'yi alkışladığı için görevden alındı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Türkiye'yi gezerek il başkanlıklarını oluşturuyor. Aydın'ın Nazilli ilçesini ziyaret eden İnce, CHP ilçe binası önünde konuşma yaptığı sırada İnce'yi alkışlayan Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak görevinden alındı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerdeki durağı Aydın'ın Nazilli ilçesi idi. CHP ilçe binası önünde yaptığı konuşması için İnce'yi CHP'li yöneticiler de alkışladı.
İnce'yi alkışlayanların arasında bulunan CHP Nazilli Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ın davranışı parti tarafından affedilmedi. Koçak, yönetim kurulu üyeliğinden çıkarıldı.