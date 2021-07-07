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Bodrum turizmcileri koronavirüsün acısını vatandaştan çıkarıyor!

Bodrum turizmcileri koronavirüsün acısını vatandaştan çıkarıyor!

Bir yandan yaz sezonun gelmesi bir yandan koronavirüste iş yapılamamış olunması turizm yerlerinden fiyatları oldukça arttırdı. Tatil bölgelerine giden vatandaşlar fahiş fiyatları sosyal medya hesaplarından paylaşarak isyan etti.

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:42
Bodrum turizmcileri koronavirüsün acısını vatandaştan çıkarıyor!

Koronavirüs yasaklarının kalkması ile birlikte vatandaşlar tatil bölgerine akın etmeye başladı. Ancak, halihazırda her yaz fahiş fiyatlara çıkan yeme-içme yerleri koronavirüsün faturasını da vatandaşa kesti. Özellikle sosyetenin vazgeçilmez tatil duraklarından olan Bodrum'da, yeme-içme fiyatları yine el yakıyor.

Bodrum yemek fiyatları vatandaşlara oldukça tuzlu geldi. Her bütçeye göre eğlence bulunan tatil beldesinde bu yıl işletmeler, pandeminin acısını fiyatlara yansıttı.



SU 40 LİRA

Her yaz tatilcilere uygulanan fiyat listesiyle tartışılan Bodrum'da, cep yakan adisyonlar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Mekanlarda sandviçler 140 liradan, Türk kahvesi 80 liradan su da 40 liradan satılırken, diğer ürünleri de almak isteyenler anormal rakamlar ödedi.

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