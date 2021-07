Bodrum turizmcileri koronavirüsün acısını vatandaştan çıkarıyor!

Koronavirüs yasaklarının kalkması ile birlikte vatandaşlar tatil bölgerine akın etmeye başladı. Ancak, halihazırda her yaz fahiş fiyatlara çıkan yeme-içme yerleri koronavirüsün faturasını da vatandaşa kesti. Özellikle sosyetenin vazgeçilmez tatil duraklarından olan Bodrum'da, yeme-içme fiyatları yine el yakıyor.



Bodrum yemek fiyatları vatandaşlara oldukça tuzlu geldi. Her bütçeye göre eğlence bulunan tatil beldesinde bu yıl işletmeler, pandeminin acısını fiyatlara yansıttı.







SU 40 LİRA



Her yaz tatilcilere uygulanan fiyat listesiyle tartışılan Bodrum'da, cep yakan adisyonlar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.



Mekanlarda sandviçler 140 liradan, Türk kahvesi 80 liradan su da 40 liradan satılırken, diğer ürünleri de almak isteyenler anormal rakamlar ödedi.