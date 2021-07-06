Birce Akalay’ın Sevgilisi Erdem Hamza Kimdir? Erdem Hamza Kimdir? Erdem Hamza Kaç Yaşında? Birce Akalay'ın Yeni Sevgilisi Erdem Hamza

Ünlü oyuncu Birce Akalay ve sevgilisi Erdem Hamza ilk kez görüntülendi! Uzun zamandır ilişki içerisinde olan Birce Akalay ve sevgilisi Erdem Hamza’nın çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Birce Akalay’ın sevgilisi Erdem Hamza kimdir? Erdem Hamza kaç yaşında? Erdem Hamza’nın mesleği nedir?