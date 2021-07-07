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Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Koronavirüsün varyantlarından tek korunma yöntemi...!!!

Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Koronavirüsün varyantlarından tek korunma yöntemi...!!!

Dünyanın yeni korkusu Delta ve Delta Plus varyantı. Türkiye'de 30 ilde Delta varyantı, 3 ilde ise Delta Plus varyantı görüldü. Uzmanlar, koronavirüsün varyantlarından da tek korunma yönteminin yine aşı olduğunu vurguluyor.

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 23:58
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Koronavirüsün varyantlarından tek korunma yöntemi...!!!

Virüsle mücadele aşılamayla sürüyor. Tüm dünya bir yandan aşılamayı yaygınlaştırmaya çalışırken diğer yandan virüsün yeni varyantlarıyla mücadele ediyor. Dünyanın yeni korkusu Delta varyantı.

İngiliz Alfa varyantından sonra en hızlı yayılan virüs olan Delta varyantından korunmanın yöntemi de yine aşı.

"En etkili korunma yöntemi aşı"

TRT Haber yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, şunları söyledi:

"Delta maalesef ülkemize girdi. Delta Plus da sözü edilen iki üç şehirde görülmeye başladı. Bizim varyantların olmasına mani olmamız lazım, mani olmazsak giderek daha hızlı çoğalarak hastalık yapmaya devam edecektir. Şu an yaygın aşılama yapıyoruz 50 milyonu geçtik. Lütfen aşı olmayanlar aşılarını olsunlar."

"Salgın devam ediyor, tedbirler ihmal edilmemeli"

Normalleşme ile başlayan kurallardaki gevşeme ve aşılamada beklenen orana ulaşılamamasının yeni tehditlere kapı aralayabilceğini belirten Ünal, "Delta varyantı ile ülkemizde yeniden salgın yeniden pik görme ihtimalimiz vardır. Bunun önünde iki engel var o da bize düşen görevlerdir. Tedbirler kaldırılıyor diye normal hale gelmedik, maske, mesafe devam ediyor. Kendi güvenlik alanınızı oluşturun. İkincisi de aşınızı olun" dedi.

"Dördüncü dalga gelebilir"

Ünal, aşılamada başarı sağlanamazsa dünyanın dördüncü dalga riski ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

"Bütün dünya kurallara uyar ve aşılamayı hızla yaparsa bu yeniden pik yapma fırsatı bulmadan bitireceğiz. Ama bu aşıya aşılamaya rağmen eylül ekimde dünya yeni bir salgın daha görünürse bu artık yeni bir aşıya ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor. Bu dünyada yeni bir aşı kampanyası anlamına gelir işler çok daha zorlaşır."

 
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