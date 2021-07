Başkan Erdoğan konuşuyor!

Başkan Erdoğan, Sincan Saraycık'ta düzenlemen 'TOKİ 1.000.000'uncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde hitap etti.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



'Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin bir milyonuncu konutunun anahtarını teslim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Biz ahirette iman dünyada mekân diyen, ev sahibi olmaya bu derece önem veren bir milletin mensuplarıyız. Buradaki mekân dünya malının peşinden koşmak değil hayatı idame ettirmek anlamındadır.



İnsanoğlu güvenlik, gıda, konut gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmış, çabalamıştır. Bugün Sincan'da bu muhteşem katılımı görmenin bahtiyarlığını bizlere lütfeden Allah'a hamdolsun.



'MAALESEF BİR DÖNEM DEVLET ARTAN İHTİYAÇLARA YETERİ KADAR DİKKAT EDEMEDİ'



Bu muhteşem meydanı hakikaten gümbür gümbür dolduran tüm kardeşlerime Allah razı olsun diyorum. Son devletimiz, cumhuriyeti bin bir zorlukla kurduktan sonra, kıt imkanlar ve sürekli artan ihtiyaçlar karşısında maalesef bir dönem bu hassasiyete yeteri kadar dikkat edilememiştir.



Şehir yöneticisinin en büyük kriteri güzelliği bilmek, idrakına varmak olmalıdır. Yıllarca ülkemizde şehircilik talimatname, nizam, kayıt kuyut üzerinden tartışılmış, hepsi birden yerine getirildiği halde eser çirkin olmuş, yetim kalmıştır. Ortaya muhteşem eserler çıktı. Şimdi buralarda oturacak ve oturan tüm kardeşlerime Allah mutluluklar versin diyorum.



'GECEKONDULAŞMADA SUÇ, DEVRİN YÖNETİCİLERİNİN'



Özellikle köyden şehre göçün yoğunlaştığı 1950'den sonra şehirlerimiz gecekonduların kuşatmasına girmiştir. Ama şimdi ben Sincan'da bir başka yapılaşma görüyorum. Burada suçlu olan başını sokacak ev derdine düşen vatandaşımız değil, suçlu altyapıyı kurmayan, vatandaşımıza öncülük etmeyen, destek vermeyen devrin yöneticileridir.



Daha derli toplu planlı süreç elbette mümkündür. Ankara'da hamdolsun toplu konut olarak bütün güzel eserleri biz yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizim ecdadımız bu meseleyi insan merkezli mahalle dokusuyla çözmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimde şehrin iki yakasına iki örnek şehir için kolları sıvadık. Başbakan olduğumuzda aynı seferberliği tüm ülkeye yaydık.



Türkiye'nin konut sorunun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir. Bu başarının gerisinde geniş bir vizyon, iyi bir hazırlık, azimli çalışma, milletimizle kurduğumuz güçlü gönül bağı vardır. Evvela hakkaniyete uygun planlama dedik, istismarı durdurduk. Altyapısız, ulaşımı sıkıntılı şehircilik olmaz dedik. Tek tip sıradanlaşmış uygulamaları kabul etmiyoruz dedik. Kentsel dönüşümle milletimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirdik.







'HİZMET GÖTÜRÜLMEYEN HİÇBİR KESİM BIRAKMADIK'

Benzersiz, akıllı şehirler dedik. Her şehrin kendi dokusunu öne çıkarttık. Teknolojinin imkanlarını şehrin ve milletimizin emrine verdik. Erişilemeyen, hizmet götürülemeyen hiçbir kesim bırakmadık, bırakmayacağız. Zamanın ruhu anlayışıyla insanımızın her alanda hayat kalitesinin yükseltilmesinin talebini karşılama gayreti içinde olduk. TOKİ 19 yılda 81 ilimizin 922 ilçemizin tamamında şantiye kurmuş, konut ve kamu binası inşa etmiştir. 1 milyon 100 bin konut ve işyeri ile stadyum, hastane, okul, öğrenci yurdu, kütüphane, cami, spor salonundan oluşan 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık.



İnşallah bugün burada 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslimini yapacağız. Anahtar teslimini yapacağımız kardeşimize, TOKİ'nin inşa ettiği tüm konutlarda oturan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 200 milyarlık yatırımla, her kesimden insanımızı, şehit ve gazi yakınlarımızı ev sahibi yaptık. Bu netice milletimizin devletine olan itimadının en güzel ispatıdır.



YATAY MİMARİ VURGUSU



Yatay mimari esaslı, mahalle kültürünü yaşatan anlayışla yürüttüğümüz kampanyada 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık. 9 yılda ülkemizde kentsel dönüşüm projeleriyle 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 300 bin konutun dönüşümü de sürüyor. 61 ilde yürütülen 122 projede, yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık.



TOKİ vasıtasıyla 79 tarihi kent merkezini yeniliyoruz. Tüm il merkezlerimize şehir otoparkları yapıyoruz. 45 ayrı projede 7 bin konutun yapımını tamamladık. Tarihinin en büyük deprem dönüşümünü yürüttüğümüz Elazığ'da Malatya ile birlikte 26 bin konutun üretimine başladık. İzmir'de yapmakta olduğumuz 5 bin konutun teslimlerini de yakında başlatıyoruz.



Türkiye genelinde yapımını tamamladığımız afet konutu sayısı 70 bindir. 25 yıl öncesine kadar şehirlerimizin en güzel alanlarının, belediyelerin sosyal tesislerinin halka kapatıldığını hatırlarsak millet bahçelerinin önemi anlaşılacaktır. Dönemimizde milletimizi sadece konut sahibi yapmakla kalmadık, bina ve konut niteliklerini de fevkalade yükselttik.'



Biz sadece dört duvar yapmıyoruz, biz insanımıza huzurla yaşayacağı bir yuva kazandırıyoruz. Her konutta, mutlu aileler, sağlıklı bireyler ve dolayısıyla huzurlu topluma hizmet ediyoruz. Konut projelerimizi cami, meydan, okul, çarşı, park, yeşil alanıyla geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde inşa ediyoruz.



Önümüzde 2 hedef var. Kentsel dönüşüm kapsamında acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun 300 binini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapmaya devam ediyor. Diğeri ise 2023 yılına kadar 340 millet bahçesini tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmaktır.



'BU ÜLKEDE İNSANLARA YILLARDIR 2 ANAHTAR SÖZÜ VERİLDİ, BU SÖZLER TUTULMADI'



Her projede şehirlerimizi estetik, siluet, tarihi doku ve kültürel alanlarıyla geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Bu ülkede insanlara yıllardır 2 anahtar, yani 1 ev 1 araba sözü verildi. Ama bu sözler tutulmadı. Biz böyle bir söz vermedik ama yaptıklarımızla bunu kat be kat sağladık.



Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Açılışını yaptığımız eserlerin ülkemize, şehirlerimize ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.'



Ayrıntılar geliyor...