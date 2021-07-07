USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
 
Ana Sayfa
Güncel
Başkan Erdoğan'ın prim müjdesi iş dünyasını sevindirdi!

Başkan Erdoğan'ın prim müjdesi iş dünyasını sevindirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, işverenlere her işçi için asgari ücret üzerinden prim verileceği haberi iş dünyasında heyecan yarattı. İş dünyasının önde gelen temsilcileri bu müjdeli haber için "İstihdamı teşvik eder" yorumunu yaptı.

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 10:10
Başkan Erdoğan'ın prim müjdesi iş dünyasını sevindirdi!

SGK prim müjdesi iş dünyasını sevindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günkü Kabine Toplantısı'nın ardından yıl sonuna kadar işe alınacak her işçi için asgari ücret üzerinden 12 ay boyunca prim ve vergilerin karşılanacağını söylemişti. İşverenleri heyecanlandıran bu müjdeli haber, iş dünyası temsilcileri tarafından 'sanayide istihadamı arttıracak' şeklinde yorumlandı.  


OLUMLU BİR DESTEK


İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, istihdama yıl sonuna kadar sağlanacak prim desteğini çok olumlu bulduklarını belirterek, “Sanayimiz yoğun çalışıyor, üretime de istihdama da ihtiyaç var. Maliyetimizde de avantaj sağlar. Sanayide istihdam sağlanması açısından faydalı. O nedenle doğru buluyorum. İstihdamı da destekleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

EMEK PİYASASI DENGELENİR


MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, aşılama faaliyetlerinin hız kazanmasıyla reel sektörün, normale dönüşte büyük mesafe kat ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ilave her istihdam için SGK primi ve vergilerin 12 ay devlet tarafından karşılanacağı müjdesinin, nisanda yüzde 13,9 olan işsizliğin azalmasında önemli rol oynayacağına işaret eden Kaan, “İş ve çalışma hayatını desteklemek için atılan bütün adımların, işgücü piyasasında emek arz ve talebinin dengelenmesinde önemli olduğuna ve bu sayede Kovid-19'un neden olduğu ekonomik etkilerden hızlıca uzaklaşmaya devam edeceğimize inanıyoruz” dedi.


ÇOK YERİNDE BULUYORUZ


Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, SGK prim ve vergi müjdesini, çok yerinde bulduklarını belirterek, “Günümüz koşullarında istihdam stratejimizi yeniden belirlemeli, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve daha çok nitelikli istihdam oluşturulmasını hedeflemeliyiz” yorumunu yaptı.

PROJELER HIZLANIR


İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat sektörünün, ekonomi içindeki katkısına işaret ederek, “Türkiye ekonomisi 1 birim büyürse, inşaat sektörü 1,5 - 2 birim büyür. Nitelik Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Çarkların eskisi gibi dönmeye başlamasıyla birlikte, yeni projeler devreye girecek. Mevcut projeler hızlanacak, tedrici azalan istihdam yine artış gösterecektir” dedi.

KENTLER İÇİN BÜYÜK MÜJDE


Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci, desteğin kendilerini ziyadesiyle sevindirdiğini belirterek, şöyle devam etti: “Özellikle sanayi kentleri için büyük bir müjde. Gaziantep sanayisinde istihdam oranları çok yüksek. Bu kent sanayicisini büyük oranda rahatlatacak, zaten yüksek olan istihdamımız daha da güçlenecektir.”

İşverene Primİşverene Vergi MüjdesiBaşkan Erdoğan'dan Sgk Prim MüjdesiSgk Primi

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a