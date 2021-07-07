USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
 
Ana Sayfa
Güncel
Ankara'da katliam! Kızı ve iki torununu katletti!

Ankara'da katliam! Kızı ve iki torununu katletti!

Ankara'nın Mamak ilçesinde Öznur Aydın, kızı Meryem Atsak ile torunları Merve ve Ömer İsmail Atsak'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vurdu. Ağır yaralanan Aydın, hastaneye kaldırıldı..

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 18:27
Ankara'da katliam! Kızı ve iki torununu katletti!

Olay, öğle saatlerinde, Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde, Öznur Aydın'ın inşaat işleriyle uğraşan eşiyle yaşadığı evde meydana geldi. Öznur Aydın, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle çocukları Meryem ve Ömer İsmail'i de alarak, yanına gelen kızı Meryem Atsak ile tartıştı. Aydın, evde bulunan eşine ait tabancayla önce kızı Meryem Atsak'a ardından torunlarına ateş edip, aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, göğüs bölgelerinden vurulan Meryem Atsak ile çocukları Merve ve Ömer İsmail Atsak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Göğüs bölgesinden kendisini vuran Öznur Aydın ise ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin cumhuriyet savcısı eşliğinde evde yaptığı incelemenin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öznur Aydın'ın eşi Mustafa Aydın ile Meryem Atsak'ın eşi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Meryem Atsak'ın 3 yıl önce evlendiği, eşinin işsiz olması nedeniyle sorunlar yaşadıkları ve annesiyle de bu yüzden tartıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a